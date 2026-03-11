Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Levante UD, presente en el Ayuntamiento para presenciar la mascletà

Varios integrantes de la plantilla masculina vieron el espectáculo desde el corazón de la ciudad de València

Primo, Manu Sánchez, Espí y Elgezabal, presentes en el Ayuntamiento.

Rafa Esteve

València

El Levante UD disfrutó este miércoles de una de las tradiciones más emblemáticas de las Fallas de Valencia: la mascletà. Una representación del club granota, formada por miembros del Consejo de Administración y del primer equipo masculino, presenció el espectáculo pirotécnico desde el balcón del Ayuntamiento, siendo encabezados por el presidente del club, Pablo Sánchez, y el presidente de honor, Paco Fenollosa, y acompañados por Carlos Espí, Manu Sánchez, Álex Primo, Unai Elgezabal, Luís Castro y diferentes miembros del cuerpo técnico.

Todos fueron recibidos por la alcaldesa de València, María José Catalá, y por la concejala de Deportes, Rocío Gil, antes de presenciar el disparo desde el corazón de la Plaza del Ayuntamiento, que en esta ocasión corrió a cargo de la Pirotecnia Tomás de Benicarló. Para algunos de los integrantes del conjunto granota era la primera vez que asistían a una mascletà, y también la primera oportunidad de disfrutarla desde el balcón del Ayuntamiento, uno de los lugares más privilegiados para vivir este espectáculo.

