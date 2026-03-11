El Levante UD, presente en el Ayuntamiento para presenciar la mascletà

El Levante UD disfrutó este miércoles de una de las tradiciones más emblemáticas de las Fallas de Valencia: la mascletà. Una representación del club granota, formada por miembros del Consejo de Administración y del primer equipo masculino, presenció el espectáculo pirotécnico desde el balcón del Ayuntamiento, siendo encabezados por el presidente del club, Pablo Sánchez, y el presidente de honor, Paco Fenollosa, y acompañados por Carlos Espí, Manu Sánchez, Álex Primo, Unai Elgezabal, Luís Castro y diferentes miembros del cuerpo técnico.

Todos fueron recibidos por la alcaldesa de València, María José Catalá, y por la concejala de Deportes, Rocío Gil, antes de presenciar el disparo desde el corazón de la Plaza del Ayuntamiento, que en esta ocasión corrió a cargo de la Pirotecnia Tomás de Benicarló. Para algunos de los integrantes del conjunto granota era la primera vez que asistían a una mascletà, y también la primera oportunidad de disfrutarla desde el balcón del Ayuntamiento, uno de los lugares más privilegiados para vivir este espectáculo.