Roger Brugué: "El equipo ha vuelto a creer. Estamos en una dinámica muy positiva y con la seguridad de que va a salir bien"

Roger Brugué ha comparecido ante los medios de comunicación previo al inicio de la sesión de firmas de varios jugadores del Levante UD en el Centro Comercial Arena. El atacante granota, que continúa recuperándose de esa rotura en el ligamento lateral externo de la rodilla izquierda sufrida a mediados de diciembre de 2025, ha analizado todo: su lesión, estado físico actual, fecha de regreso, valoración del equipo y las oportunidades que tiene el equipo de lograr la ansiada salvación.

Estado físico

"Bien, con buenas sensaciones dentro de los plazos y con muchas ganas de aportar al equipo".

Jugar con Luís Castro

"Veo al equipo muy competitivo. Veo que nos hemos animado, nos estamos enganchando. Verlo desde fuera me anima a volver al equipo, a poder jugar, trabajar desde dentro, darlo todo e intentar sumar goles y asistencias".

Sumarse a final de temporada

"Si si. Estamos en buenos plazos, muy contentos por como estoy recuperando. Las sensaciones son muy buenas y vamos a llegar para ayudar al equipo desde dentro. Intentar que sean los máximos partidos posibles exactamente cuantos van a ser, pero todo evoluciona bien y voy a estar".

Apoyo desde fuera

"Ahora me toca este rol, sumando desde el minuto 1 en el que pise el vestuario después de la operación y animando a la gente. Intentando estar con los que menos juegan, con los que más lo necesitan. Esto es un equipo. Hay un vestuario muy sano, nos ayudamos todos. El equipo ha vuelto a creer, estamos en una dinámica muy positiva. Buenas sensaciones, va a salir bien".

¿Qué espera de ti el entrenador?

"De momento, como él ya llegó y justo me operaron... Nos da consejos a todos, por posiciones. Con ganas de recuperar, poder ayudar, que me conozca también como jugador y ser uno más ahí dentro".

¿Cómo está anímicamente el vestuario?

"Muy positivo. Nosotros vamos a ir para arriba. Los que más presión tienen ahora son los que marcan el descenso. Lo importante es en el momento clave estar fuera y esa es la línea que vamos a seguir. Sabemos que tenemos un buen calendario en casa, con partidos que se pueden competir bien. Vamos a ir a por ello y con seguridad de que va a salir bien".

Fecha de regreso

"Vengo de una operación y obviamente tiene un proceso que por más que quieras adelantarlo no se puede por seguridad y porque es así. En cuestión de un mes, mes y una semana, para los últimos seis ocho partidos puedo estar dentro y ese es mi objetivo. Voy muy bien. Con muchas ganas de volver a ayudar, mucha ilusión y muy feliz. Yo soy el tío más positivo del mundo así que he creído siempre y siempre se ha terminado dando así que esta vez no creo que vaya a ser distinto".

A nivel mental

A nivel mental ahora, muy bien, muy limpio. Al principio no fue fácil para mí. El equipo a veces no terminaba de competir. Estábamos en un punto un poco triste. A nivel mental muy preparado, recuperado y viendo al equipo como está ahora creo que puedo ser muy importante, ayudar al equipo desde dentro y con ganas de ser uno más ahí".

Importancia del Ciutat

"La misma que ahora. La afición está siendo increíble. Hemos tenido momentos muy duros en el que hemos estado lejos de la salvación y han seguido creyendo, han venido al campo a animar y siempre ha habido un ambiente muy sano y muy bueno. Invitarlos a que sigan viniendo. Nosotros lo vamos a dar todo y con su ayuda siempre será más fácil".

Ganas de volver y demostrar

"Es una situación que ya he vivido. El año del play-off fue exactamente lo mismo: una operación a principios de enero. Siempre que me pasa algo pienso que he trabajado mucho para llegar aquí, tengo una ilusión y una motivación muy grande. Trabajo cada día con ese objetivo: de llegar al final y ser decisivo. Porque soy así, quiero mucho a este club y tengo muchas ganas".

Competencia con el resto de delanteros

"La competencia siempre es buena. Al final si queremos pelear por la salvación necesitamos de gente y de la gente nueva. Llego con muchas ganas, mucha ilusión. Vengo de una lesión larga, pero soy un hueso duro en eso. Voy a intentar dar lo máximo para ser una competencia muy buena, muy sana. Intentar jugar lo máximo posible y muy contento de que Espí esté metiendo goles. Se lo merece, es un chaval de la casa y ha currado mucho. Ahora está en un momento espectacular y estamos muy contentos por él".

Cómo ves los partidos desde la grada

"Sufriendo mucho porque sufro mucho desde fuera. Estoy más tranquilo cuando estoy en el verde. Pero muy orgulloso de mis compañeros en el 100% de los partidos. El otro día entré en el vestuario y obviamente la gente estaba cabizbaja porque te empatan en el 90 y pico, pero les dije súper orgulloso, que había sido espectacular, 30 40 minutos con uno menos contra un Girona que está en un buen momento. Veías como trabajaban todos, como se esforzaban y la verdad que como jugador y capitán de este equipo siento un orgullo muy grande. Eso me impulsa a tener más ganas de recuperarme cuanto antes para ser uno más de esto y ayudarles a todos".