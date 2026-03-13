El Levante UD busca romper el muro tinerfeño

Borrón y cuenta nueva. El parón por selecciones ha permitido al Levante UD recuperarse del mazazo psicológico que supuso la derrota en casa ante el Deportivo ABANCA. Tres semanas para cerrar la herida y poner el foco en próximo reto: la visita a uno de los equipos revelación de la temporada, el Costa Adeje Tenerife, que ocupa la cuarta posición de Liga F y que está peleando por acceder a la final de la Copa de la Reina. “El parón ha venido muy bien para resetearnos de esa derrota que nos hizo mucho daño, porque esperábamos tener un resultado más positivo, y hemos podido olvidarnos de aquello y preparar concienzudamente Tenerife”, confesó Andrés París en la previa del encuentro.

“Han sido dos semanas intensas para preparar el partido lo mejor posible. El equipo está muy unido y con mucha ilusión de lo que viene”, aseguró Ari Arias. El desafío que se les presenta en tierras tinerfeñas es mayúsculo: reencontrarse con el gol y superar una de las defensas más sólidas de Liga F. Porque el Costa Adeje Tenerife es el tercer equipo que menos goles ha encajado (16), por detrás de Real Madrid (14) y Barça (5). “Lo hemos estado analizando y es un equipo muy bueno, que defiende muy bien y con buenas estructuras tácticas. Pero, al final, todo equipo tiene su vulnerabilidad y eso es lo que hemos estado trabajando”, comentó el técnico madrileño.

Andrés París da indicaciones a las jugadoras en un entrenamiento / Levante UD

Ser reconocible, una obligación

Si hay algo que se le demandaba al equipo granota al principio de temporada era tener personalidad. Ser reconocible. Desde que Andrés París está al frente del equipo, parte de esa identidad ha reaparecido sobre el verde. Y es esa misma premisa la que se ha planteado para afrontar este partido: “Les hemos dicho a las jugadoras que tenemos que ser muy reconocibles en intensidad y actitud. También, que tenemos que tener mucha intención con balón, porque va a ser un partido muy exigente en defensa y en ataque. Entonces esas dos cosas son para mí fundamentales: la intensidad y actitud, por un lado, y, por el otro, la intención de saber dónde podemos hacer daño con balón”, recalcó.

Un reencuentro especial

El enfrentamiento ante el Costa Adeje Tenerife tiene un aliciente especial para Ari Arias. La futbolista madrileña recaló en el equipo tinerfeño procedente del Wolfsburgo en el pasado mercado estival, firmó por tres temporadas y supuso un valor añadido para un club que había perdido peso en la delantera. Pero apenas tuvo protagonismo sobre el verde: cuatro partidos jugados —solo dos de ellos como titular— y seis vistos desde el banquillo. Y tras medio año en la isla, decidió cambiar de aires, tras alcanzar un acuerdo con el club para la rescisión de su contrato. “Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo y con el orgullo de haber defendido estos colores”, escribió la jugadora en sus redes sociales.

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El Costa Adeje Tenerife afrontó este miércoles uno de los mayores retos de su historia: las semifinales de Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid. La ida se disputó en la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares, que no solo colgó el cartel de ‘entradas agotadas’, sino también vio como las suyas daban el primer golpe sobre la mesa en la eliminatoria gracias a un gol de la exgranota Gio Queiroz en el minuto 75. Un resultado que se resolvió por la mínima y que deja todo abierto para el enfrentamiento de la vuelta, donde el Heliodoro se vestirá de gala para obrar la remontada. Y como mezcla del sándwich copero: la visita del Levante UD, que buscará en casa del equipo tinerfeño su particular remontada en la clasificación.