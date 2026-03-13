Oriol Rey se gana su espacio

El acto de firmas en el que participaron Roger Brugué y Oriol Rey dejó entrever que nadie en el coliseo de Orriols olvida a los héroes que ascendieron al Levante en Burgos. Si el ‘7’, protagonista ante los medios de comunicación durante el encuentro, lideró a los suyos a base de goles y entrega, el centrocampista fue el ancla y el punto de equilibrio sobre el que su equipo construyó una vuelta a la élite de película. Indiscutible en la medular, sus 3.237 minutos en la temporada 24/25 reforzaron su trascendencia sobre el terreno de juego y le llevaron a renovar su contrato hasta 2027… pero sin contar con las participaciones deseadas en Primera División.

Sin embargo, el ‘20’ se ha encargado personalmente de darle la vuelta a la situación pese a que todo jugaba en contra de sus voluntades. No fue sencillo tomar la decisión de permanecer en el Levante debido a la falta de minutos. Es más, según pudo saber Superdeporte, todas las partes de su entorno le aconsejaron buscar protagonismo lejos del Ciutat de València, pero, a lo largo de los últimos tres partidos, Oriol ha demostrado ser una pieza a tener en cuenta y de gran validez para Luís Castro.

Oriol con Mbappé. / Francisco Calabuig

El centrocampista ha pasado del ‘ostracismo’ a, más allá de las diferentes ausencias en la medular, disputar tres encuentros de forma consecutiva… y recoger los frutos de su apuesta personal. Debido a su costoso camino para llegar a la élite, priorizó seguir desarrollando su carrera en un Levante de Primera División, donde se siente identificado y como en casa, con tal de aprovechar las oportunidades que le brindasen y ganarse un hueco en los planes de su entrenador. Y, tras ocho partidos inactivo, tres de ellos sin convocar, reapareció contra el Barça y, desde entonces, lleva 200 minutos disputados en su bolsillo mientras aspira a aumentar sus pretensiones.

En el barco de Castro

Otro futbolista recuperado para la causa, aunque Oriol nunca se planteó un futuro que no estuviera relacionado con pelear por un puesto en este Levante de Primera que sueña con quedarse entre los mejores, por mucho que nadie de su alrededor compartía su decisión. Pese a ello, aún queda trabajo por hacer, pero el ‘20’ está dispuesto a recorrer el camino que le permita demostrar que la élite del fútbol español es donde se quiere desenvolver.

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“Si está dentro yo cuento con todos. Oriol conoce muy bien lo que tiene que mejorar y en eso estamos los dos de acuerdo. Hay una parte de Oriol de la que yo estoy enamorado y, desde el primer entrenamiento, hay una parte del jugador que tiene que cambiar. Y yo estoy trabajando con él para eso. Él se está ganando su espacio”, dijo Luís Castro tras la victoria ante el Alavés.