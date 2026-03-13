Raghouber y Kareem Tunde vuelven a entrenar con el grupo

El Levante UD visitará este lunes el estadio de Vallecas para enfrentarse al Rayo Vallecano en un duelo de máxima importancia para los granotas. El conjunto levantinista afronta la cita con la necesidad de sumar para dar un paso más hacia la permanencia y reforzar sus opciones de salvación en la recta final de la temporada. El Levante llega a la cita tras haber sumado cuatro de los últimos seis puntos, aunque la victoria se le escapó en el último suspiro ante el Girona. Pese a ello, las sensaciones del conjunto dirigido por Luis Castro son positivas, y el equipo confía en mantener esa línea en un tramo de calendario que puede resultar clave para sus aspiraciones de permanencia.

En las próximas jornadas, los granotas afrontarán duelos directos frente a rivales como Oviedo, el propio Rayo y Getafe, encuentros en los que podría definirse gran parte de sus opciones de seguir en la categoría.

Por su parte, el Rayo Vallecano llega también en buena dinámica. El conjunto vallecano ha sumado en sus últimos cinco encuentros ligueros, con dos victorias, y además llega reforzado tras imponerse en la ida de los octavos de final de la Conference League frente al Samsunspor.

Ugo Raghouber vuelve al césped / LEVANTE UD

Buenas noticias para el Levante antes de Vallecas

El Levante UD continúa preparando el importante duelo del próximo lunes ante el Rayo Vallecano con una noticia positiva en la Ciutat Esportiva de Buñol. A pocos días del encuentro correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports, el conjunto granota ha recuperado efectivos en el entrenamiento con la incorporación al trabajo grupal de Ugo Raghouber y Kareem Tunde. Trabajaron junto al resto de sus compañeros tras superar las molestias físicas que les habían impedido participar con normalidad en los últimos días.

El equipo volverá a ejercitarse mañana en la Ciudad Deportiva, mientras que el domingo llevará a cabo la última sesión de preparación en el Estadio Ciutat de València antes del desplazamiento a Vallecas.

Un duelo clave por la permanencia

El Levante afronta el encuentro en Vallecas consciente de la importancia de sumar puntos en este tramo de temporada. El equipo dirigido por Luís Castro busca mantener la línea competitiva mostrada en las últimas semanas en un momento que cada punto puede resultar decisivo en la lucha por la salvación.

Raghouber, el nuevo equilibrio del Levante

Desde su llegada en el mercado de invierno, Ugo Raghouber se ha convertido en una de las piezas que han aportado mayor solidez al centro del campo del Levante. El mediocentro francés aterrizó en Orriols procedente del Lille con la misión de reforzar una zona clave del equipo y, en pocas semanas, ha comenzado a ganarse un sitio dentro de la rotación del conjunto granota. Futbolista de perfil físico y gran capacidad para el trabajo defensivo, Raghouber destaca por su potencia en los duelos, su capacidad para recuperar balones y su criterio a la hora de iniciar el juego desde atrás. Su presencia permite al Levante tener más equilibrio en la medular, liberando a los jugadores más ofensivos y aportando orden en la salida de balón.

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Tunde, la velocidad de la cantera

Kareem Tunde es uno de los últimos talentos surgidos de la cantera de Buñol que ha conseguido abrirse camino hasta el primer equipo del Levante. El joven extremo, de apenas 20 años, vive su primera temporada dentro de la dinámica del primer equipo después de completar una progresión constante en las categorías inferiores del club granota. Rápido, vertical y con descaro, Tunde es un futbolista de banda que destaca por su capacidad para encarar y romper defensas con su velocidad. Su principal virtud es el uno contra uno, una característica que le permite generar peligro desde los costados y aportar profundidad al ataque levantinista. Ahora, tras regresar al trabajo con el grupo esta semana, Tunde vuelve a estar disponible para el equipo en un momento clave de la temporada.