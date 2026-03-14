Las cuentas pendientes del Levante con el Rayo Vallecano

El enfrentamiento entre el Rayo Vallecano y el Levante UD no es, estrictamente, un duelo directo por la permanencia. El conjunto madrileño mantiene una ventaja de nueve puntos en la clasificación de LaLiga, una distancia considerable a estas alturas del campeonato. Sin embargo, el encuentro tiene un fuerte componente emocional para el Levante, que todavía recuerda lo que supuso el partido de la primera vuelta.

La goleada sufrida en el Ciutat de València marcó el inicio de una dinámica negativa que terminó cambiando el rumbo de la temporada granota. Por ello, la visita al Estadio de Vallecas llega con cuentas pendientes y con la necesidad de sumar para mantener vivo el objetivo de la salvación.

Un inicio complicado tras el regreso a Primera

El arranque de temporada del Levante tras su regreso a la élite no fue sencillo. El equipo comenzó el campeonato con tres derrotas consecutivas que frenaron la ilusión inicial generada por el ascenso.

Los jugadores del Levante UD celebrando los goles ante el Girona / LALIGA

Con el paso de las jornadas, el equipo dirigido entonces por Julián Calero logró recomponerse parcialmente. El empate ante el Real Betis en casa, la contundente victoria por 0-4 frente al Girona FC en Montilivi y otro triunfo a domicilio contra el Real Oviedo permitieron al Levante encadenar un tramo más positivo, en el que sumó dos victorias, dos empates y solo una derrota ante el Real Madrid. Aquella reacción parecía marcar el camino para estabilizar al equipo en la categoría.

El partido que cambió la dinámica

Pero todo cambió en la jornada nueve. La derrota por 0-3 frente al Rayo Vallecano en el Ciutat de València supuso mucho más que un simple tropiezo.

Alvaro Garcia of Rayo Vallecano celebrates a goal with teammates during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Levante UD and Rayo Vallecano at Ciutat de Valencia stadium on October 19, 2025, in Valencia, Spain. AFP7 19/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2025;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Levante UD v Rayo Vallecano - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Aquel resultado dio inicio a una preocupante racha de ocho jornadas sin ganar. El Levante acumuló seis derrotas y dos empates, una dinámica que lo llevó a ocupar el último puesto de la tabla y que terminó provocando el cese de Julián Calero, el entrenador que había conseguido devolver al club a Primera División. El encuentro ante el Rayo quedó señalado como el punto de inflexión de la temporada.

Luis Castro devuelve la esperanza

Con el equipo colista, el Levante decidió apostar por el técnico portugués Luís Castro para intentar revertir la situación.

Luis Castro en su presentación / JOSÉ MANUEL LÓPEZ

Desde su llegada, el entrenador luso ha logrado mejorar la competitividad del equipo y recuperar parte de la confianza perdida. Aunque la clasificación sigue siendo complicada, el Levante se mantiene a cuatro puntos de los puestos de permanencia, una distancia que mantiene viva la esperanza de la salvación.

El cambio de actitud del equipo ha vuelto a enganchar a una afición que cree en la reacción.

Vallecas, un escenario para cerrar heridas

La visita al Estadio de Vallecas representa mucho más que tres puntos para el Levante. El partido ofrece la oportunidad de demostrar que el equipo ha aprendido de los errores y que está preparado para competir en el tramo decisivo de la temporada.

Aunque el Rayo no sea un rival directo en la tabla, el recuerdo del encuentro de la primera vuelta convierte este duelo en un reto simbólico para el conjunto granota.

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Ganar en Vallecas supondría algo más que un resultado positivo: sería una forma de cerrar una herida abierta y de confirmar que el Levante sigue dispuesto a luchar hasta el final por su continuidad en Primera División.