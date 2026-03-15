Dar otro golpe de fe y salvación en Vallecas

Resistir, soportar y levantarse de las adversidades o de las caídas más dolorosas nunca ha sido un problema para el Levante UD a lo largo de la historia. En el ADN levantinista van implícitas dos palabras: sufrimiento y resiliencia. Un modesto equipo que se ha forjado y criado en el barro. Vivencias y dificultades del ayer, aprendizajes del mañana. El fenómeno granota es una bonita y única historia de superación de adversidades, de luchas constantes, de caídas y levantamientos que quedan guardados en los anales de la historia del club. Ahora, los de Orriols están inmersos en una delicada situación futbolística y clasificatoria en plena lucha por una permanencia de máxima dificultad, pero de la que todavía hay opciones reales de supervivencia. Agarrarse y sobrevivir. El pasado encuentro ante el Girona en el Ciutat de València volvió a evidenciar la mala fortuna y la incapacidad del equipo de, por desaciertos o por inexperiencia, cerrar algunos partidos, especialmente cuando llevas la ventaja en el marcador.

Aquel empate en el descuento dolió mucho, otra piedra que se coloca en el mojón del Camino de Santiago, pero que, a base de piedras, a base de golpes, se está curtiendo un equipo que paso a paso sigue creyendo en su pelea particular con el camino de la permanencia. El tiempo apremia, las jornadas y los puntos se reducen, y al Levante no le queda otra que sumar el máximo número de puntos posibles para alcanzar esa cifra adecuada que le valga un año más en Primera División. Es momento de tener fe, creer y luchar con el corazón hasta que las matemáticas digan lo contrario. Aunque dicha convicción deberá ir acompañada de argumentos futbolísticos sólidamente fundamentados, con actuaciones convincentes que confirmen dichas ganas por conseguir el ansiado objetivo. Eso sí, no tirar la toalla y morir afición-equipo hasta el final. Ahora, el Levante vuelve a salir del Ciutat de València para visitar uno de los campos más difíciles del campeonato como es Vallecas. Pero con más descanso que un Rayo Vallecano que viene de jugar competición europea entre semana, y que, por consiguiente, llega más mermado en lo físico que los granotas. Una cita clave para mejorar sus pretensiones de lograr una salvación que (visto lo visto) no se decidirá hasta las últimas jornadas.

Carlos Espí celebrando su gol ante el Girona / LALIGA

Asaltar Vallecas y estrechar el círculo salvador

En lo más inmediato, el conjunto granota se enfrenta este lunes 16 de marzo a las 21:00 horas ante el Rayo Vallecano en Vallecas. Otra gran oportunidad para lograr una victoria trascendental, apretar la salvación y seguir creyendo en sus opciones hasta el final. Las victorias de Oviedo (1-0 ante el Valencia) y Mallorca (2-1 ante el Espanyol) obligan al Levante a reaccionar y a sumar una victoria clave y muy valiosa de cara a las posibilidades reales de permanencia. Seis puntos separan a los granotas de salir de una zona de descenso que marca el Deportivo Alavés con 28 puntos. Por otro lado, Los de Luís Castro podrían aprovechar los pinchazos del Elche y del conjunto babazorro para recortar la distancia a un partido, a tan solo tres puntos y para seguir creyendo en sus opciones hasta que los números digan lo contrario. Por tanto, es otra final con tres puntos cruciales en juego, que suponen estrechar el círculo salvador, seguir en buena dinámica y coger confianza de cara al otro batallón frente al Real Oviedo en coliseo granota.

Sin duda, uno de los activos más decisivos en este Levante UD es el joven Carlos Espí, que suma tres goles en dos partidos, concretamente en 105 minutos sobre el verde. El canterano granota ha anotado todos los tantos del conjunto levantinista en los últimos dos partidos, siendo la máxima referencia en ataque. El "19" está en racha, y, con sus goles, está siendo uno de los activos más importantes para mantener vivas las opciones del equipo hasta final de temporada. Un jugador que no deja de crecer a pasos agigantados. Un goleador eficiente y determinante. En cuanto a las bajas, Luís Castro no podrá contar ni con Dela, por acumulación de amarillas, ni con Olasagasti, por sanción. En cambio, el técnico portugués ha confirmado que Ugo Raghouber y Kareem Tunde están listos y preparados para mañana. Cierto es que ha admitido ciertas molestias físicas del centrocampista francés, aunque nada grave. Por tanto, ahora, la pelota está sobre el tejado granota. De ellos depende reaccionar y dar un golpe encima de la mesa o diluirse en una zona baja de la clasificación cada vez más apretada y eliminatoria.

Un Rayo europeo, pero no salvado

Los de Íñigo Pérez llegan con confianza al compromiso liguero ante el Levante tras su victoria por 3-1 frente al Samsunspor en la ida de los octavos de final de la Conference League. En términos de competición nacional, el Rayo Vallecano llega invicto y en buena racha: en los últimos cinco partidos suma dos victorias y tres empates. El conjunto rayista llega con menos días de recuperación tras ese duelo europeo, pero con esa urgencia de sumar puntos similar a la de los granotas. Con 31 puntos, la salvación todavía no está asegurada. De hecho, actualmente están a cinco puntos del descenso; por tanto, ganar este partido supondría alejarse aún más de la zona de descenso. Los de Vallecas necesitan sumar de tres para respirar con mayor tranquilidad de cara a la exigencia de su calendario entre Liga y Conference. Una de las grandes amenazas es Jorge de Frutos, máximo goleador del equipo con diez dianas. El ex del Levante ha dado un paso al frente y ya es la referencia ofensiva del equipo: un jugador de mucha calidad, letal en zona de definición y con gran capacidad goleadora.

Por otra parte, el Rayo Vallecano es el decimocuarto mejor local de la Liga, con 19 de 39 puntos posibles obtenidos en 13 jornadas. En total, suma cuatro victorias, siete empates y tan solo dos derrotas. En efecto, los franjirrojos son el equipo que más empates ha completado cuando juega en su feudo empatado junto al Elche. Por tanto, no suelen perder casi, pero les está costando sacar esas victorias a lo largo de la temporada.

Carlos Espí disputando un balón con Florian Lejeune / LALIGA

Vallecas y su dificultad para los granotas

En lo estadístico, la última vez que se enfrentaron rayistas y granotas fue en la jornada 9 de esta temporada, encuentro que terminó con victoria del Rayo por 0-3 en el Ciutat de València. Por ello, los de Luís Castro quieren completar su revancha particular con una victoria importante para sus aspiraciones. En los últimos cinco partidos en Vallecas, el Levante suma únicamente una victoria y cuatro derrotas. En los últimos diez, son tres victorias, cinco derrotas y dos empates. Estos números demuestran la dificultad que le ha supuesto históricamente al conjunto levantinista visitar el coliseo vallecano. La victoria más abultada de los de Orriols a domicilio ante su rival fue en la temporada 2021/22, un 2-4 en el último encuentro del Levante en Primera División previo a su descenso con Alessio Lisci al mando. La derrota más contundente fue en la 1959/60, con un 5-3 en un partido correspondiente a la Segunda División.

Un campo aguerrido y un equipo competitivo y de mucha personalidad y calidad, el de Íñigo Pérez. En el cómputo global, el Levante se ha enfrentado en 19 ocasiones ante el Rayo de visitante, con nueve derrotas, cuatro victorias y seis empates. Los granotas quieren romper todo esto y sumar un triunfo capital para seguir fuertes y vivos en la ansiada pelea por la permanencia. Una nueva final, una nueva exigencia y una nueva oportunidad para reengancharse a esta salvación tan deseada por el club y su afición. No hay mucho más margen de fallo...