Directo | Rueda de prensa de Luís Castro previa al partido contra el Rayo Vallecano

Victoria del Oviedo aprieta la parte de abajo

No doy por muerto a ningún equipo. La liga está siendo tan competitiva que todo se decidirá por detalles. Tienes que intentar que los detalles que tú controlas hacerlos bien. Hay equipos que pierden puntos en el últimos minuto y otros que lo reciben. Con 10 ante el Girona cambia mucho el partido. Tienes que estar el máximo de concentrado para que los detalles caigan hacia tu lado.