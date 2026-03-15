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Directo | Rueda de prensa de Luís Castro previa al partido contra el Rayo Vallecano

El entrenador portugués comparece ante los medios para analizar la actualidad del equipo

Luís Castro, entrenador del Levante UD

Luís Castro, entrenador del Levante UD / SD

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