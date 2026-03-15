"Nuestra ilusión tiene que ser la de un equipo que se quiere agarrar a la categoría"

La élite siempre será el escenario soñado de Víctor García, jugador del Levante natural de Xeraco, después de toda una vida escalando en el universo del fútbol hasta que la Primera División apareció en un camino donde cada kilómetro ha sido recorrido, paso a paso, desde abajo hasta la cima. Navegando por todas las categorías hasta agarrarse a una élite cuyo tren no quiere dejar escapar.

El futbolista valenciano nunca volcó sus esperanzas en el balón pese a que fue una fuente de diversión y disfrute, pero, sin renunciar a contextos ilusionantes, sus actuaciones a lo largo de las temporadas le fueron brindando oportunidades que lo llevaron a un Levante con el que se siente muy identificado y orgulloso de representar.

Sin embargo, hasta llegar a Orriols, Víctor García no ha tenido una trayectoria sencilla. Ha estado llena de piedras, con tres descensos a 1ºRFEF entre medias, pero también de obstáculos superados. No obstante, nunca dejó de aprender ni de ver el lado positivo de las cosas.

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Importante en los planes de Luís Castro, el ‘17’ ya empieza a aportar en el plano estadístico tras asistir a Carlos Espí contra el Girona, pero quiere que sus actuaciones sirvan para que el Levante consiga la ansiada permanencia. Después de lo mucho que le ha costado alcanzarla, como para tirar la toalla. Ni se lo plantea.

¿Qué tal está?

Estoy contento en lo personal, pero concienciado con la situación del equipo. Creo que el otro día hicimos un gran partido, merecimos los tres puntos. Es verdad que, después de la expulsión, tuvimos que ponernos el mono de trabajo para defender y en una acción, creo, que de mala suerte por ese rebote, nos empataron. El equipo está convencido de que vamos a competir todos los partidos hasta el final. Estamos con todas las energías puestas en el siguiente.

¿Se ha repuesto el equipo del mazazo ante el Girona?

Sí. Nos ha ayudado que sea una semana larga de trabajo. Hemos puesto el foco en el día a día otra vez. Después de un calendario apretado, con el partido contra el Villarreal que tuvimos entre semana, y posteriormente con otra semana corta al enfrentarnos contra el Alavés un viernes, nos ha venido bien tener entre ocho y nueve días para reponernos y, sobre todo, para coger fuerzas.

También para limpiar cabeza. ¿Cierto?

Sin duda. Creo que el factor psicológico es muy importante en estas situaciones. El equipo está entrenando bien. Hemos corregido los detalles que no hicimos bien en el último partido y creo que esta semana nos ha venido bien para recomponernos, para juntarnos y para volver a ilusionarnos con el siguiente partido. El equipo lo va a afrontar de la mejor manera posible.

Aun así, ante el Girona asistió a Espí para sumar su primera aportación estadística con el Levante.

Tenía ganas de aportar en lo personal. Venía compitiendo de inicio, de los últimos tres había jugado dos, así que estoy contento con la confianza de Luís Castro. Con trabajo, y el esfuerzo que hago en el campo, trato de devolvérselo.

Víctor García con el periódico de SUPER que contó su fichaje. / Fernando Bustamante

¿Cómo están los ánimos en el vestuario? ¿Se cree en la permanencia?

Está claro que no estamos contentos con la situación, pero tenemos toda la ilusión puesta en la salvación. Sabemos que estamos compitiendo bien contra todos los rivales. Sin ir más lejos, hemos hecho grandes partidos frente a equipos de la tabla alta. Y, contra Alavés y Girona, el equipo ha sido superior en ambos encuentros. Nos hace tener fe en la permanencia, en que es posible. Ahora mismo la brecha es de dos partidos, pero, si nos enganchamos a uno, creo que vamos a ser un equipo muy a tener en cuenta.

Con lo que ha costado ascender, como para tirar la toalla o pensar que es imposible.

Sí. A ver… Me gusta mucho hablar del colectivo. Hay que poner en valor que jugamos un deporte de equipo. Juegan once, después salen cinco y luego hay otros tantos que no tienen la posibilidad de participar. Somos un equipo con poca experiencia en Primera División, así lo dicen los partidos. Son números. Sin embargo, la ilusión que debemos mostrar estas jornadas tiene que ser la de un equipo que se quiere agarrar a la categoría y dejarse todo sin tener que reprocharse nada en un futuro. Conociendo como conozco a mis compañeros, siento que así va a ser. Y, por mi parte, no será menos. Se ha hablado mucho, sobre todo en la primera vuelta, de que no tenemos experiencia en Primera División, pero hemos demostrado que podemos competirle a cualquiera. Esa ilusión que tenemos todos los debutantes en la categoría puede ser un factor clave de aquí hasta el final.

Usted ha picado mucha piedra hasta llegar a la élite. ¿Cómo definiría su carrera?

Ha sido una trayectoria trabajada, de pequeños pasos, donde me he centrado, sobre todo, en disfrutar. Nunca he tenido una presión familiar ni unas expectativas muy altas, así que creo que eso me ha ayudado mucho a liberarme y, con esos pequeños pasos, a disfrutar de cada etapa. He jugado en todas las categorías del fútbol, por lo que estar en Primera División, con un equipo de mi tierra, es muy gratificante. Lo veo con mucha ilusión por lo que viene y sabiendo que trabajar bien, centrarse en el día a día, ser buen compañero e intentar aportar da sus frutos.

¿Esperaba situarse donde se encuentra ahora?

Siempre he trabajado para ello. No he tenido expectativas u obligaciones muy grandes, pero he tenido la ilusión de jugar lo más alto posible. Creo que todos los jugadores, de todas las categorías, pensamos en jugar grandes partidos, en grandes estados, ante grandes jugadores y en clubes tan grandes como el que represento. Nunca he sufrido una presión excesiva, pero sí mucha ilusión por conseguirlo.

Todo empezó en las inferiores del Xeraco, su localidad, y siempre con un balón en los pies.

Siempre he estado rodeado de mis amigos, desde que con cinco años empecé a jugar a fútbol. Al final, la gente de nuestra generación está muy alejada del tema de las pantallas. Nos pilló más mayores, por lo que nuestro entretenimiento era jugar al balón. Recuerdo veranos enteros en las pistas de fútbol sala, siempre rodeado de la pelota y mis amigos. Nunca me llegó la oportunidad de estar en una cantera profesional, pero luego tuve la ocasión de terminar juveniles y firmar por un club de Tercera División. Conocí a grandes compañeros y, entre otros, a algunos que estaban finalizando su carrera y que me dieron buenos consejos. Fue un factor determinante para, más adelante, ingresar en canteras profesionales, siendo mayor de 20 años, y aprovechar la oportunidad.

¿Cómo se dio su entrada al Torre Levante?

Ingresé en el Torre Levante en Juvenil de primer año. En la zona de mi pueblo, no había muchos equipos que jugaran en categoría nacional o en División de Honor. Tenían al B en Nacional y al Juvenil en División de Honor. Es una de las mejores escuelas formativas de Valencia. Lo recuerdo como si estuviera dando un paso hacia adelante, conociendo a compañeros que venían de grandes canteras. Fue una etapa muy bonita, donde hice grandes amigos y tuve la experiencia de vivir en Valencia. Tantos años después, aún se lo agradezco a mi familia porque, al fin y al cabo, soportaron el tema económico, que fue un factor clave.

Fue un esfuerzo económico, en parte, porque no se marchó a una cantera profesional. ¿Puede ser?

Hacían el esfuerzo sin esperar nada a cambio. Nunca he tenido altas expectativas en casa de ser futbolista profesional. Si digo que fue clave es porque vi a otros compañeros que no tuvieron la suerte de que sus padres pudieran costear viajes o una estancia en Valencia siendo tan jóvenes. Posiblemente estos compañeros no tuvieron la oportunidad de que los vieran jugar, que es determinante para el futuro.

¿Y cómo fue su etapa en el Torre?

Fueron cinco años donde conocí un poco más cómo es el mundo del fútbol. Conocí la etapa formativa a través de compañeros que venían de otras canteras como Valencia, Levante o Villarreal, que te contaban cómo era la burbuja y cómo te tratan en esas canteras. Luego viví la etapa en Tercera, durante dos años, donde tuve la suerte de coincidir con futbolistas que habían jugado en Segunda y con técnicos que habían competido en Primera División. Te intentaban aconsejar de la mejor manera posible para que pudieses desarrollar tus capacidades. Creo que fue la consecuencia que me permitió dar el salto a categorías más altas.

Víctor García. / Fernando Bustamante

¿Con qué ‘veteranos’ coincidió?

Hubo varios. Entre los más sonados, Javi Venta, que fue jugador del Levante y formó parte del staff técnico. A los jugadores jóvenes nos ayudó en el trabajo analítico y en cómo cuidarnos. Cuando hay gente procedente de la élite, que llega a un club humilde y de barrio, intentan profesionalizarlo todo, dentro de los medios disponibles. con tal de asemejarlo a lo que habían vivido. Después, el capitán de ese Torre Levante era Cristian Castells, que había jugado en la cantera del Valencia y después tuvo una trayectoria fuera de España, llegando a jugar a nivel nacional en Segunda División. Tengo una relación de amistad con él, encima es de cerca de mi pueblo. También estuvo Dani Olcina, que salió de la cantera del Valencia, llegando a debutar en el primer equipo, y nos ayudó. Siempre fui muy curioso en preguntar mucho, en estar interesado en lo que habían vivido y lo que me podían aportar a mí.

¿Tuvo un plan B alejado del fútbol?

Como nunca tuve expectativas de vivir de ello, mi mentalidad estaba siempre en formarme y en intentar crecer como persona sin dedicarme al fútbol. Es verdad que cuando ingreso en la cantera del Deportivo de La Coruña, en un terreno más profesional, pude vivir más del fútbol y aparté un poco los estudios. Sin embargo, fue un factor importante porque, a nivel mental, involucrarte tanto en el fútbol te puede pesar y desgastar. Tenía la liberación de que por las tardes, o por las mañanas, iba a clase con gente de mi generación que tenía otras inquietudes.

¿Y cómo apareció el filial del Dépor en su carrera?

A través de un representante. Nunca tuve un agente, pero hice buenos números y hubo varias agencias que contactaron conmigo a través de compañeros. Me decanté por una que me ayudó hasta hace bien poco. Un representante gallego, con buenos contactos en Galicia, me planteó la opción. Nunca estuve en una estructura profesional, así que a la que vi las instalaciones, dignas de un club de élite, lógicamente no lo pensé. Me fui para allá. Sin embargo, me impactó la estructura profesional como tal, los cuidados del jugador, lo que se preocupan por ti y los aspectos técnicos que clubes más humildes no tienen. Fue un salto muy rápido porque tuve la suerte de debutar en septiembre en Copa del Rey. Unos meses antes estaba jugando en Tercera División con el Torre Levante y, poco después de aterrizar, estaba compitiendo en La Romareda ante 25.000 personas. Supuso adaptarme lo más rápido posible y seguir creciendo. Ese partido me dio confianza para sentir que estaba haciendo las cosas bien. Encima, aporté con el filial en Segunda B.

Sin embargo, duró poco la experiencia. Un año después firmó por el Valladolid Promesas.

Ese año tuve la oportunidad de ir a Valladolid. El club apostó mucho por la cantera porque Ronaldo había comprado el club meses antes e hizo un gran proyecto en Segunda B. Fue la única vez que el Promesas promocionó a Segunda División. Teníamos un gran equipo, la mayoría de jugadores han llegado al fútbol profesional.

Es más, le permitió debutar en Primera División, contra el Valencia en Mestalla, y marcó su primer gol. Momento inolvidable, ¿verdad?

Ya el hecho de debutar en Primera División era un premio para mí. Hacerlo en mi ciudad, y en un campo que había visitado de pequeño, le dio un valor emocional. Mi gol no sirvió para puntuar, pero fue una experiencia muy gratificante. Lo único bueno de que no hubiera público en las gradas fue que me libré de que me pidieran muchas entradas; habría querido venir todo el mundo (ríe). No obstante, fue un premio para mi familia por todo el esfuerzo que hicieron.

Pese a ello, el gol se lo dedicó a sus abuelos fallecidos. ¿Qué significan para usted?

Los futbolistas en el campo intentamos estar muy concentrados, pero, después del gol, me acordé de ellos. Habla de la relación familiar que tengo, que es muy estrecha. Los recuerdo mucho, me emociono solo de pensar en ellos. Me he criado en su casa. Están ahí siempre y me ayudan mucho.

Y de ahí al Sabadell.

Fue mi debut en Segunda División. El Valladolid apostó por mí renovándome antes de la cesión. Vimos en Sabadell un equipo que había ascendido y que estaba creciendo. La forma de jugar con Antonio Hidalgo me venía muy bien porque utilizaba carriles y defensa de cinco. Fue también una experiencia muy buena porque pude asentarme en la categoría. Cuando estás en un filial tienes la dinámica de subir y bajar, pero sigues en el filial. Ahí ya estaba dentro de un club profesional. Empecé a ver comportamientos y a aprender cómo era el mundo del fútbol.

Sin embargo, donde empezó a desarrollar su mejor fútbol fue en el Alcorcón.

Tuve la oportunidad de volver al Dépor, una ciudad donde había estado muy a gusto. Sabía lo que era Riazor y lo que era el club. Es verdad que tuve una lesión importante en la segunda vuelta, que me hizo perderme prácticamente lo que restaba de competición, pero pude firmar por el Alcorcón, donde estuve dos años muy a gusto y recibí mucha confianza de los cuerpos técnicos que tuve. Pude desarrollar mi mejor juego.

Descendió a 1ºRFEF en el Ciutat de València contra el Levante. Qué caprichoso es el destino, ¿verdad?

Ese año fue duro en cuanto a lo grupal. Estuvimos casi todo el año peleando abajo. Cuando fue Nafti en la segunda vuelta, el equipo dio un paso al frente. Lo tuvimos cerca, pero, contra un Levante que se jugaba sus opciones de disputar playoff, perdimos la categoría. Es cierto que hice un muy buen partido en lo personal, pero, al final, con un sabor muy amargo. Descender es la peor sensación que puede tener un futbolista.

Ese día marcó y dio asistencia en un partido que acabó 2-2. ¿Siente que su actuación le puso en el radar del Levante?

Puede ser. Hacer una buena actuación contra cualquier equipo te puede abrir las puertas de ese club en un futuro. Tal vez tengas razón (ríe). Aun así, la experiencia que tenía de años anteriores me hizo ir al Eldense y estar al cien por cien, comprometido con el club y con la gente. Pude estar a buen nivel y ser muy regular durante el año. Ahí están los números. Creo que hice buenas actuaciones. Es lo que me ha ayudado a estar aquí.

¿En qué momento se pone el Levante en contacto con usted?

Tuvimos un primer contacto en el mercado de invierno con la salida de Andrés García. Los clubes no llegaron a un acuerdo y, en las últimas fechas, mi representante me habló de la posibilidad de ir a un Levante que se estaba jugando el ascenso. Cuando ascendieron, sinceramente, pensé que sería más complicado poder firmar, pero el club siguió pensando en mí y considerando que era un jugador válido para los dos escenarios. Estoy muy agradecido tanto a Héctor Rodas como a José Gila por poner mi nombre en la mesa del club. Para mí era una oportunidad deportiva muy grande. No tuve ninguna duda.

¿Llegó a pensar que el ascenso dificultaría su aterrizaje al Ciutat de València?

Sí, pero, una vez ascendió el Levante en Burgos, dos semanas después mi representante me comentó que seguían interesados en mí. Era una gran oportunidad por jugar en Primera División, ser un equipo de mi tierra y un club que tiene una conexión, sin ser deportiva, con el Torre Levante al estar en el barrio donde viví durante muchísimos años. Fueron factores determinantes para decidirme por el Levante.

¿Sintió que era un tren que no podía dejar escapar?

Sí, totalmente. Mi trayectoria siempre ha antepuesto el tema deportivo, el jugar en la categoría más alta posible. Cuando te hablan del Levante, y encima en Primera División… No tuve dudas.

En el Valladolid Promesas coincidió con Oriol Rey. ¿Influyó en su fichaje?

Por supuesto. Tengo una magnífica relación con él. Además de compañero, lo considero un amigo. Ya en Valladolid tuvimos una gran relación, la hemos mantenido estos años y, cuando tuve la opción de firmar por el Levante, lógicamente fue de las primeras personas a las que se lo comenté. Se puso muy contento por volver a coincidir. Me contó cómo es el Levante por dentro para terminar decantándome. La adaptación, gracias a él, también ha sido mucho más fácil.

El Valladolid Promesas de Víctor García y Oriol Rey. / SD

¿Xeraco es más del Levante desde que Víctor García es granota?

Sí, muchísimo más. Históricamente siempre ha sido una localidad que ha apoyado mucho al Valencia, pero ahora habría que hacer una encuesta. El estar en el Levante hace que mucha gente lo siga, lo apoye y esté pendiente.

Porque, como valenciano, ¿qué influencia ha tenido el Levante en su vida?

Por proximidad, cuando estuve en el Torre Levante, fui muchísimas veces al estadio. Recuerdo muchos partidos. Ir a entrenar, y ver el Ciutat de cerca, te hace sentir que es una meta. Nunca lo he expresado, pero siempre he tenido la ilusión de poder jugar en ese campo. Nunca lo imaginé como local, pero cuando disputé mi primer partido en el Ciutat de València con el Alcorcón, aun jugando de visitante, hubo un factor emocional clave. Hacerlo ahora como local es un orgullo enorme.

¿Recuerda mucho aquella ilusión?

Sí, la tengo muy presente. La ilusión ha sido un factor trascendental en mi carrera. Mantenerla en el día a día y disfrutar de lo que hacemos es clave para seguir adelante y que sea la que me mueva.

Su entorno asegura que el Levante casa con su mentalidad. ¿Por qué?

Por lo que he conocido del club en estos meses creo que tiene muchos valores con los que me siento reflejado. El trabajo, la proximidad, el ser muy familiar, la perseverancia… saber que nos ha costado mucho llegar hasta donde estamos… Creo que tiene que ser un punto clave para agarrarnos, con todo, a la categoría. Siento que a ilusión, ganas y entrega no nos puede ganar nadie.

¿Comparte dicha mentalidad en el día a día?

Intento trasladarlo en el día a día ayudando a los jóvenes y haciendo una piña. Creo que tenemos un vestuario muy sano y muy unido. Se ve en la celebración de los goles. Son imágenes importantes que hablan de que el equipo está vivo, unido y con mucha fe de conseguir el objetivo.

¿Qué significa el Levante para usted actualmente?

Le estoy muy agradecido al Levante por la oportunidad. Noto ese sentimiento de pertenencia, es un club de mi tierra. Me siento muy a gusto de ver a mi familia en la grada todos los partidos. Voy a dejarlo todo en el campo, ayudando a mis compañeros en lo que pueda y trasladando toda esa fuerza para sacar adelante la permanencia.

Usted, que con 20 años jugaba en Tercera con el Torre Levante, ¿qué recomendación le lanzas a los jóvenes jugadores que sienten el fútbol profesional como un escenario ficticio?

La mentalidad con la que afrontas el día a día es clave. Creo que poner expectativas muy altas, o pensar en factores que no dependen de uno mismo, quitan el foco del trabajo personal y de lo que tú puedes hacer. La ilusión no tiene que pesar, tiene que servir de energía para disfrutar del deporte y de los valores y la esencia que tiene el fútbol. Dentro de la injusticia que siempre tiene con lesiones o momentos donde, tal vez, falte esa pizca de suerte, la gente que es perseverante, que insiste y que, sobre todo, disfruta del día a día, recibe oportunidades bonitas que hay que disfrutar porque nunca sabes si se van a volver a repetir.

Y disfrutar independientemente de la categoría, ¿no?

Sí, porque compararse en exceso es negativo. Cada uno tiene su camino y su vida. Hay que estar agradecido por disfrutar del fútbol. Si siempre ves a los de arriba, te va a quedar la tristeza de no haber llegado. Sin embargo, todo es posible, yo soy un ejemplo de ello. He jugado en canteras no profesionales y tocado todas las categorías. Cuando echo la mirada atrás, en todas he disfrutado y sacado cosas positivas. Y, a las negativas, he intentado darles la vuelta.

Por cierto, ¿dónde prefiere jugar por la banda derecha? ¿Lateral? ¿Extremo? ¿Carrilero?

Una de mis características es adaptarme a diferentes posiciones. Ahora mismo estamos jugando en 4-3-3 o en 4-2-3-1 y estoy haciéndolo más adelantado, pero me puedo adaptar a cualquier circunstancia. El míster, dentro de sus variantes tácticas, tiene cambios y, según los partidos, se van modificando. Creo que puedo adaptarme a muchas circunstancias, no prefiero centrarme en ninguna en concreto. Me centro en seguir mejorando aspectos que creo que tengo que mejorar e intento explotar las virtudes que tengo como jugador de banda.