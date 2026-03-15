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"La liga está siendo tan competitiva que todo se decidirá por detalles"

El entrenador portugués comparece ante los medios para analizar la actualidad del equipo

Luís Castro, entrenador del Levante UD

Luís Castro, entrenador del Levante UD / SD

Rafa Esteve

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