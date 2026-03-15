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"La liga está siendo tan competitiva que todo se decidirá por detalles"
El entrenador portugués comparece ante los medios para analizar la actualidad del equipo
Finaliza la rueda de prensa de Luís Castro, previa al partido contra el Rayo Vallecano.
Victoria del Oviedo aprieta la parte de abajo
No doy por muerto a ningún equipo. La liga está siendo tan competitiva que todo se decidirá por detalles. Tienes que intentar que los detalles que tú controlas hacerlos bien. Hay equipos que pierden puntos en el últimos minuto y otros que lo reciben. Con 10 ante el Girona cambia mucho el partido. Tienes que estar el máximo de concentrado para que los detalles caigan hacia tu lado.
Posible victoria del Mallorca
Si pensamos en los otros equipos estaríamos más abajo. Tenemos que hacer puntos. Después pelearemos con otros. Cuando vine, uno de los que estaba muy abajo era Girona. Peleaba por no bajar y ahora está muy lejos. En once partidos pueden pasar muchas cosas. Pueden cambiar tantas cosas...
Rayo Vallecano
Si le das un milímetro te hace daño. Atacan muy rápido. Hay que estar muy concentrados. A veces piensas que no te hacen daño. Va a ser un partido muy duro.
Manu Sánchez
Muy bien. Está mejor. Es un jugador más completo. Está en todo lo que necesitas del partidos. Pampín también está muy bien. Matturro puede estar ahí también.
Bajas en el centro del campo
Tengo un problema. Cuando tengo bajas no pienso en ellas. Ante el Girona no estaba Pablo, Ugo y Carlos. No he visto al equipo con necesidad de ellos, pero prefiero tener dolores de cabeza por tenerlo. El equipo aun así está muy bien. No puedo mirar por ahí ni quedarme en las cosas malas. Podemos cambiar los sistemas. Estamos recuperando puntos.
Víctor García
Se ha lesionado en la primera semana de entrenamiento. Si no, estaba trabajando muy bien. Es un jugador de equipo, colectivo, que siempre da el máximo. Puede dar el máximo. Está entrenando muy bien. Cuando tienes a cuatro o cinco a buen nivel es difícil elegir.
Conference de Rayo Vallecano
No miro mucho esas cosas del adversario. Veo lo que podemos hacer. En competiciones europeas estás fuerte y más cuando ganas, pero hay otras que pueden ser mejores. Es un equipo muy bueno, por eso están en Europa. Cuando juegan con ellos son muy particulares. Hacen muchos duelos y segundos balones. Tienen jugadores de calidad así que hay que dar el 100 por cien. No hay que darles ni un milímetro.
Semana para reforzar lo bueno
Once contra once fuimos mejores contra un equipo que tiene calidad. Hay cosas buenas y otras que corregir. Una vez más el equipo tuvo una actitud de equipo que quiere hacer algo diferente.
Bajas
La venda de Ugo es la misma de siempre. No está al cien por cien pero puede jugar.
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