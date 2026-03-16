Alineaciones probables del Rayo Vallecano - Levante UD
Luís Castro tiene muchas bajas, pero dispone de un once de garantías para intentar el asalto a Vallecas
El Levante UD visita al siempre peligroso Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas. La necesidad de victoria es imperante, ya que LaLiga no espera a nadie y en estos momentos son 22 los puntos que tienen los de Luís Castro en su casillero, cuatro menos que el Elche y seis menos que el Alavés, primer salvado virtual. El Rayo Vallecano, con 31, busca una victoria que le permita dar un salto a la zona media de la tabla. Dos objetivos distintos que una racha bien podrían alterar.
El conjunto granota cuenta con dos bajas de peso, como son los sancionados Dela y Olasagasti. Central y centrocampista condicionan un once en el que tampoco están por lesión Elgezabal, Pablo Martínez, Carlos Álvarez y Brugui. Vamos, que falta medio equipo titular habitual. Con todo esto, Castro dispone de jugadores suficientes como para tratar de asaltar el estadio madrileño.
Alineaciones probables del Rayo Vallecano - Levante UD
Rayo Vallecano: Batalla; Espino, Mendy, Lejeune, Ratiu; Gumbau, Valentín, Isi; Ilias, Fran Pérez y De Frutos.
Levante UD: Ryan; Manu Sánchez, Moreno, Mattutto, Toljan; Arriaga, Oriol Rey; Cortés, Víctor García; Iván Romero y Carlos Espí.
- Emery hace historia en el Aston Villa
- El emotivo homenaje de Diego López y Santi Cazorla a Armando Barbón en el Carlos Tartiere
- Corberán se queda sin alas
- Justin De Haas mantiene vivas las opciones europeas del Famalicao
- Las notas de los jugadores del Valencia CF contra el Oviedo
- El exjugador del Valencia CF Maxi Gómez pide perdón
- La sombra de la 'Zona Meriton' acecha de nuevo al Valencia CF
- Corberán tras la derrota: 'Hoy no hemos competido, toca autocrítica y pedir perdón al aficionado