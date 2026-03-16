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Alineaciones probables del Rayo Vallecano - Levante UD

Luís Castro tiene muchas bajas, pero dispone de un once de garantías para intentar el asalto a Vallecas

Manu Sánchez celebra un tanto con Kervin Arriaga.

Manu Sánchez celebra un tanto con Kervin Arriaga. / LUD

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

El Levante UD visita al siempre peligroso Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas. La necesidad de victoria es imperante, ya que LaLiga no espera a nadie y en estos momentos son 22 los puntos que tienen los de Luís Castro en su casillero, cuatro menos que el Elche y seis menos que el Alavés, primer salvado virtual. El Rayo Vallecano, con 31, busca una victoria que le permita dar un salto a la zona media de la tabla. Dos objetivos distintos que una racha bien podrían alterar.

El conjunto granota cuenta con dos bajas de peso, como son los sancionados Dela y Olasagasti. Central y centrocampista condicionan un once en el que tampoco están por lesión Elgezabal, Pablo Martínez, Carlos Álvarez y Brugui. Vamos, que falta medio equipo titular habitual. Con todo esto, Castro dispone de jugadores suficientes como para tratar de asaltar el estadio madrileño.

Carlos Espí celebrando su gol ante el Girona

Carlos Espí celebrando su gol ante el Girona / LALIGA

Alineaciones probables del Rayo Vallecano - Levante UD

Rayo Vallecano: Batalla; Espino, Mendy, Lejeune, Ratiu; Gumbau, Valentín, Isi; Ilias, Fran Pérez y De Frutos.

Noticias relacionadas

Levante UD: Ryan; Manu Sánchez, Moreno, Mattutto, Toljan; Arriaga, Oriol Rey; Cortés, Víctor García; Iván Romero y Carlos Espí.

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