El Levante UD visita al siempre peligroso Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas. La necesidad de victoria es imperante, ya que LaLiga no espera a nadie y en estos momentos son 22 los puntos que tienen los de Luís Castro en su casillero, cuatro menos que el Elche y seis menos que el Alavés, primer salvado virtual. El Rayo Vallecano, con 31, busca una victoria que le permita dar un salto a la zona media de la tabla. Dos objetivos distintos que una racha bien podrían alterar.

El conjunto granota cuenta con dos bajas de peso, como son los sancionados Dela y Olasagasti. Central y centrocampista condicionan un once en el que tampoco están por lesión Elgezabal, Pablo Martínez, Carlos Álvarez y Brugui. Vamos, que falta medio equipo titular habitual. Con todo esto, Castro dispone de jugadores suficientes como para tratar de asaltar el estadio madrileño.

Carlos Espí celebrando su gol ante el Girona / LALIGA

Alineaciones probables del Rayo Vallecano - Levante UD

Rayo Vallecano: Batalla; Espino, Mendy, Lejeune, Ratiu; Gumbau, Valentín, Isi; Ilias, Fran Pérez y De Frutos.

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Levante UD: Ryan; Manu Sánchez, Moreno, Mattutto, Toljan; Arriaga, Oriol Rey; Cortés, Víctor García; Iván Romero y Carlos Espí.