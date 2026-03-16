Los once elegidos por Luís Castro para enfrentarse al Rayo Vallecano

La victoria del Mallorca contra el Espanyol obliga al Levante a no descolgarse de la pelea por la salvación. El conjunto de Luís Castro viaja a Vallecas con el fin de seguir en la pomada y de que nadie les desmarque dentro de los oponentes que luchan por quedarse en Primera División, consciente de que el Rayo Vallecano será un hueso duro de roer, pero sabiendo que necesita los tres puntos como el comer. Sin embargo, el equipo viaja sin Dela, por sanción, y con Raghouber y Tundé un tanto renqueantes físicamente. Sin embargo, el entrenador portugués mantiene al extremo por izquierda, estando Víctor García por derecha, y la baja del '4' la solventa con Matturro. Carlos Espí, a su vez, sigue siendo la referencia en punta de lanza.

ALINEACIÓN DEL LEVANTE UD

Ryan; Toljan, Matías Moreno, Alan Matturro, Manu Sánchez; Oriol Rey; Víctor García, Losada, Tundé; Espí, Iván Romero