Al Levante le roban dos puntos con un gol ilegal en el último minuto

El colegiado César Soto Grado ha errado gravemente contra el Levante UD en los instantes finales del partido frente al Rayo Vallecano. Los 'granota' habían llegado al minuto 94 del encuentro, último de la prolongación, por delante en el marcador gracias al tanto de la primera parte de Carlos Espí. Con los tres puntos prácticamente conseguidos, Pathé Ciss se ayudó del brazo para acomodarse la pelota y rematar el gol del empate en los segundos finales.

Una acción clara que, pese a la revisión en el VAR, finalmente el árbitro decidió no ir a ver al monitor validando el gol. El enfado entre los jugadores y la expedición del Levante era evidente, ya que el equipo de Luís Castro ha sido superior a los rayistas en el cómputo general del partido.

Además, el empate hace más daño si cabe porque el Rayo Vallecano lo ha logrado con un jugador menos sobre el terreno tras la expulsión de Mendy en los compases iniciales dle primer tiempo.

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El Levante estaba a solo tres puntos de la salvación con la victoria en su poder. Sin embargo, el error flagrante de Soto Grande lo deja con 23 puntos, a cinco del Alavés.