Iturralde González explica por qué el tanto de Pathe Ciss no debió subir al marcador

El empate entre Rayo y Levante provocó indignación en el fútbol español y alimentó las suspicacias relacionadas con el estamento arbitral, que no deja de acumular acciones polémicas semana tras semana. El tanto de Pathe Ciss no debió subir al marcador después de que se ayudase del brazo para controlar el balón e igualar el marcador en Vallecas, motivo por el que el levantinismo mantiene sus niveles de frustración por cómo se le esfumaron tres puntos de la manera más cruel e injusta posible.

Orriols sigue incrédulo por lo sucedido, ya que la ilegalidad de la diana le privó de sumar dos puntos trascendentales para luchar por quedarse en Primera División, pero no solo en la València levantinista no dan crédito por lo sucedido. A nivel nacional, todos los aficionados al fútbol no le encontraron explicación no solo a la decisión de César Soto Grado, sino también a cómo el VAR no le llamó para que rectificase.

La mano de Pathe Ciss. / MOVISTAR +

Fue tan escandalosa la acción que desde ‘El Larguero’ de la Cadena SER, Iturralde González, especialista arbitral del programa después de una larga y prestigiosa carrera impartiendo justicia sobre los terrenos de juego, describió la secuencia en antena y cuál debió ser su veredicto.

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Norma clarividente

“Me parece mucha más mano que cuerpo. El gesto que parece es que embolsa el balón. Encima, todas las manos que acababan en gol inmediato deben ser señaladas”, comentó Iturralde sobre una norma descrita con claridad y recogida en la página 116 del Reglamento de la IFAB: “Cometerá infracción el jugador que marque gol en la portería adversaria inmediatamente después de que el balón le toque en la mano o el brazo, incluso de manera accidental”.