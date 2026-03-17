Luís Castro: "Si es mano, no puede ser gol"

El entrenador portugués del Levante UD, Luís Castro, reaccionó de manera crítica al empate 1-1 entre el Levante y el Rayo Vallecano, después de que el gol del empate de los vallecanos llegara de forma ilegal en los últimos segundos de la prolongación de cuatro minutos.

El Rayo - Levante estuvo condicionado por el clamoroso error arbitral de Soto Grado, que decidió validar el gol final de Pathé Ciss tras una conversación con la sala VOR sin, ni siquiera, acercarse al monitor para comprobar repeticiones de la jugada. Una acción de gol en la que el jugador rayista se ayuda de la parte baja del brazo para acomodarse la pelota, que esta no se escapara, y poder rematar al fondo de la red de Ryan.

Castro fue claro al valorar la jugada, tanto en los micrófonos de Movistar+ como en la Cadena SER. "Si toca el balón con la mano, no puede ser gol. Esa es la regla. No voy a hablar sobre lo que pasa con el arbitraje".

Antes, en las cámaras de televisión, con Íñigo Pérez al lado, cuestionado por la "posible" infracción de Ciss, respondió: "¿Posible? ¿Qué has visto tú? Semana a semana sabemos ya qué va a pasar cuando vamos al VAR. Las manos en momento de gol son mano, vamos a ver qué dicen las personas que saben".

"No hicimos un mal juego"

Visiblemente enfadado, el técnico valoró también que su equipo no hizo un mal partido. "No voy a hablar del arbitraje porque nunca lo he hecho antes. Hemos empatado los dos partidos debido a decisiones del VAR. Me concentro en lo que puedo controlar y en lo que puedo cambiar".

Aun así, Castro también reconoció que su equipo debía haber gestionado mejor el tramo final del partido, especialmente al contar con superioridad numérica. "No hicimos un mal juego, pero cuando nos quedamos con un jugador más tenemos que controlar la situación", señaló.

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El empate deja sensaciones encontradas para el equipo, que considera que pudo haber logrado la victoria si hubiese sabido manejar mejor los últimos minutos del encuentro.