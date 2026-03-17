Matías Moreno, baja por sanción ante el Oviedo; vuelven Dela y Olasa
El defensa no podrá jugar ante el colista en un partido trascendental. Kervin Arriaga sigue apercibido
El defensa argentino del Levante Matías Moreno se perderá por acumulación de tarjetas amarillas el partido del próximo sábado en el Ciutat de València ante el Real Oviedo, un duelo que podrán jugar Dela y Olasagasti tras cumplir un partido de sanción.
Matías Moreno vio ante el Rayo Vallecano el pasado lunes la quinta amarilla de la temporada, por lo que será baja en el fundamental choque ante el Real Oviedo, que es último de Primera con dos puntos menos que el Levante, es que penúltimo. Los asturianos, en cualquier caso, llegan con la moral recargada tras vencer de nuevo al Valencia CF en el Carlos Tartiere.
Mientras, el entrenador del Levante, Luís Castro, podrá contar con Dela y Olasagasti, que precisamente se perdieron el partido en Vallecas por sanción. El primero, por acumulación de amarillas, y el segundo fue castigado con un partido por la roja vista ante el Girona.
Con cuatro amarillas, según las estadísticas de LaLiga, está el hondureño Kervin Arriaga y por lo tanto está apercibido de sanción.
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