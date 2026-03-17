Las suplencias y el bajo rendimiento de Etta Eyong ya reducen su valor de mercado

Luces y sombras en la nueva actualización de los valores de mercado de los jugadores del Levante UD realizada por el portal estadístico "Transfermarkt". Subidas y bajadas en una plantilla que acusa la delicada situación clasificatoria y esa ardua pelea por la permanencia en Primera División. Aun así, hay varios jugadores que han visto incrementados sus precios actuales debido a su buen rendimiento en las últimas jornadas de LaLiga. Desde la llegada de Luís Castro y su meritocracia interna, ha habido un cúmulo de cambios y variaciones en el once titular granota. Cierto es que hay varios futbolistas como Mathew Ryan, Dela, Matías Moreno, Jeremy Toljan, Manu Sánchez o Iván Romero que han mantenido una regularidad constante en las alineaciones. Muchos de ellos forman la columna vertebral de este equipo.

Los mayores cambios se están produciendo tanto en el medio campo como en la delantera, con varios jugadores que han ido entrando y saliendo en sintonía con sus actuaciones y merecimientos en los entrenamientos y en el terreno de juego. Sin duda, los mayores beneficiados han sido los canteranos, la base del proyecto del técnico portugués. Su apuesta por la factoría de Buñol le ha dado la oportunidad a los Paco Cortés, Kareem Tunde y Carlos Espí de jugar con regularidad e incluso de ser titulares indiscutibles. Otros como Iker Losada, Alan Matturro, Pablo Martínez, Olasagasti, Ugo Raghouber, Diego Pampín y ahora Oriol Rey o Víctor García están siendo protagonistas con el entrenador luso. No obstante, los más perjudicados son Etta Eyong, José Luis Morales, Unai Vencedor, Kervin Arriaga, Tay Abed e incluso en un par de jornadas Carlos Álvarez. Actualmente, el Levante tiene un valor de mercado de 86,70 millones de euros. La línea ofensiva, la más valiosa del equipo, con un precio de 34,50 millones de euros.

Los once elegidos por Luís Castro ante el Rayo Vallecano en Vallecas / LALIGA

La caída de Etta Eyong

Sin duda, uno de los casos particulares más sorprendentes es el de Etta Eyong, quien encadena seis suplencias consecutivas y cuya última titularidad data del 8 de febrero ante el Athletic Club en San Mamés. Además, el camerunés no es ni una de las primeras opciones en la dinámica de rotación desde el banquillo, siendo superado incluso por Morales recientemente. Su protagonismo limitado, escasa influencia en el juego y sequía goleadora le están influyendo directamente en su valía en términos futbolísticos y/o económicos como ariete. Su valor de mercado ha pasado de 20 a 18 millones de euros, lo que significa una reducción de 2 millones de euros.

Por tanto, estar en el banquillo en repetidas ocasiones y el bajo rendimiento ya le están pasando factura en su precio actual, una noticia negativa y alarmante tanto para el propio jugador como para el Levante. Desde su llegada al conjunto granota, Etta ya protagonizó un subidón en su valor de mercado tras su poderío goleador: de 5 millones en el Villarreal a 20 millones de euros en Orriols.

Etta Eyong celebrando la victoria del Levante por 3-2 ante el Elche / LALIGA

Las otras bajadas

En cuanto al resto de integrantes de la plantilla, otros cuatro jugadores han visto reducidos sus valores de mercado:

Oriol Rey: a pesar de que el catalán ha recuperado su sitio como pivote defensivo y articulador del juego del equipo en las últimas jornadas de la mano de Luís Castro, su poca presencia durante la temporada le ha llevado a pasar de 2 a 1,8 millones de euros, lo que supone una reducción de 200.000 euros.

Unai Vencedor: desde la llegada de Luís Castro a tierras levantinistas, el ex del Athletic Club ha perdido ese gran protagonismo inicial con Julián Calero. Ahora, adopta un rol secundario e incluso sin apenas minutos como suplente. Ha pasado también de 2 a 1,8 millones de euros, lo que supone una disminución de 200.000 euros.

Diego Pampín: ha empezado a jugar más con el nuevo entrenador granota, especialmente en las primeras jornadas. El lateral izquierdo ha cumplido bien en sus titularidades, tanto en ataque como en defensa. No obstante, su valor de mercado se ha visto reducido en 200.000 euros, de 1,2 a 1 millón de euros.

José Luis Morales: apenas ha tenido influencia durante toda la temporada, y ahora, con el técnico portugués, menos aún; incluso se ha quedado fuera de convocatorias por decisión técnica. Cierto es que en los últimos encuentros ha empezado a sumar minutos desde el banquillo, jugando por delante de Etta Eyong. Ha pasado de 400.000 a 300.000 euros.

Las cinco subidas

Por otra parte, cinco jugadores han subido en sus respectivos valores de mercado:

Dela: el líder y capitán del grupo. El central madrileño ha vuelto a dar un paso al frente, pero está vez en toda una Primera División. Su criterio con balón, inteligencia táctica, solidez defensiva y mentalidad ganadora le posicionan como uno de los activos clave e indiscutible de este equipo. Además, también está aportando juego y goles en el apartado ofensivo. Es el jugador que más ha subido del equipo: de 2 a 3 millones de euros, lo que implica un crecimiento de 1 millón de euros.

Carlos Espí: el goleador que tanto que necesitaba el Levante. El salvador en las últimas jornadas. Con cuatro goles en tres partidos se ha colocado como el segundo máximo goleador del equipo con cinco dianas. Su letalidad en el área, poderío físico y olfato goleador le posicionan como un ariete clave en las posibilidades de permanencia. De revulsivo a realidad... para muchos años. Uno de los grandes aciertos del entrenador granota. Ha pasado de 2 a 2,5 millones de euros, una subida de 500.000 euros.

Kareem Tunde: uno de los más beneficiados de la política de cantera de Luís Castro. De hecho, se ha consolidado como uno de los indiscutibles en la banda izquierda granota. Su verticalidad, potencia física y sacrificio defensivo le dan ese extra de energía y vitalidad al equipo. Ha aumentado de 500.000 a 1 millón de euros.

Paco Cortés: uno de los jugadores más desequilibrantes de las últimas jornadas. Pura calle, puro regate, pura habilidad, pura magia. Un extremo de los de toda la vida, de esos con capacidad de desborde en una baldosa y con una creatividad necesaria en este equipo. Otro canterano, de la casa y de mucho futuro para el Levante. El técnico portugués ha recompensado sus buenas actuaciones con varias titularidades. Su valor de mercado ha pasado de 300.000 a 1 millón de euros, una subida de 700.000 euros.

Tay Abed: a pesar de no haber participado practicamente nada desde su llegada al cuadro levantinista, el extremo israelí ha visto incrementado su valor actual de 750.000 a 800.000 euros, lo que supone un aumento de 50.000 euros.