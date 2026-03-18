Pablo Martínez ultima su regreso

El centrocampista del Levante Pablo Martínez se incorporó este miércoles al trabajo con el resto de compañeros tras superar la lesión de rodilla que sufrió el pasado 15 de febrero.

El capitán del Levante padeció una lesión de grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, en el transcurso del encuentro disputado frente al Valencia, y de la que ya está completamente recuperado.

El Levante retomó este miércoles los entrenamientos en las instalaciones de la ciudad deportiva para comenzar a preparar el próximo compromiso liguero, que se disputará el sábado a las 18:30 horas frente al Real Oviedo en el estadio Ciutat de València.