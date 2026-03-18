La portería del Levante UD no tiene dueña fija

Andrés París mueve el once cada jornada. Sea por decisión técnica, por variar el esquema táctico, por sanción o por lesiones. Pero rara vez el técnico madrileño repite equipo respecto al partido anterior. De hecho, en once de los doce encuentros que lleva al frente del banquillo granota ha introducido cambios en la alineación inicial. La única excepción fue la visita del Levante UD al Estadio Jesús Navas, donde saltaron al terreno de juego las mismas jugadoras que partieron de inicio ante el Real Madrid. Y, aunque parezca irreal, la portería es una de las posiciones donde más permutas se han realizado: hasta tres porteras diferentes han estado bajo los tres palos.

A diferencia de otros años, la meta levantinista no tiene dueña fija. Desde el inicio de temporada y, especialmente, bajo las órdenes de Andrés París, Andrea Tarazona y Laura Coronado se han alternado en la portería: ocho partidos ha disputado la ribarrojera —cinco de ellos de forma consecutiva—, mientras que la gironina ha jugado doce partidos de Liga F y la eliminatoria de Copa de Reina ante el Alavés. Aunque algunas de esas rotaciones han estado condicionadas por circunstancias ajenas a lo táctico o técnico. Porque Tarazona estuvo de baja por lesión dos meses, por lo que todo el protagonismo recayó en Coronado. Sin embargo, un fuerte golpe en el rostro por la guardameta de Sils en un entrenamiento abrió la puerta al estreno de Anna Álvarez con el primer equipo.

El debut de Anna Álvarez

Debutar en Primera División es el sueño de muchas futbolistas, como el de Anna Álvarez. La joven portera peñiscolana pudo cumplirlo en un escenario especial, el Ciutat de València, y ante un rival temible, el Barça. Encajó cuatro goles, pero dejó paradas de mérito que evitaron que la goleada fuera mayor. Andrés París no escatimó en elogios tras su estreno oficial con el primer equipo: “Me parece que ha hecho un partidazo. Es uno de esos días que, obviamente, no va a olvidar. Pero sobre todo no lo va a olvidar porque lo ha afrontado este con una personalidad impropia de una niña tan joven. Ahí hay portera para largo recorrido”.

Pero para recorrido el que lleva con el Levante. Con nueve años Anna Álvarez recaló en la entidad granota. Desde entonces, ya es media vida defendiendo los colores azulgranas. Ha pasado por las diferentes categorías de la cantera levantinista hasta ser clave en el filial, entrar en dinámica del primer equipo y debutar con las mayores. Casi nada. Con contrato hasta 2027, es una de las jóvenes promesas llamadas a triunfar en la élite. En el Levante UD ya ha dado los primeros pasos y en la Selección recientemente se ha estrenado con la Sub-20, en un amistoso frente a Países Bajos en el que logró mantener la portería a cero.

Andrea Tarazona reaparece en escena

En la siguiente jornada ante el Athletic Club —tras el parón de selecciones—, Andrea Tarazona reapareció bajo palos. Y qué manera de volver. Sostuvo al Levante con sus paradas: sacó una manita a un centro puesto con muy mala uva de Nerea Nevado, se tiró abajo para evitar la diana de Daniela Agote, realizó una doble parada sensacional a Leire Baños… Impidió que cinco disparos a puerta del conjunto bilbaíno besaran la red, pero nada pudo ante la insistencia de Agote, quien, una vez más, se adentró en el área como ‘Pedro por su casa’ para marcar el único tanto que subiría al marcador.

Una vez recuperada del esguince de grado III del tobillo derecho, lesión por la que estuvo apartada de los terrenos de juego durante 72 días, encadenó cinco partidos defendiendo la portería del cuadro granota, una racha de encuentros consecutivos disputados que ninguna de las porteras había alcanzado en la presente campaña. Jugó ante Espanyol, DUX Logroño, Real Madrid y Sevilla FC: cinco partidos en los que encajó diez goles en total —cuatro de ellos ante el equipo sevillano— y protagonizó 19 paradas. Laura Coronado asumió las riendas en los siguientes tres enfrentamientos contra Madrid CFF —segunda victoria del curso—, Atlético de Madrid y Granada CF.

Laura Coronado, la alternativa que da la talla

La gironina es otra de las salvaciones del Levante UD. Uno de los fichajes más acertados de un mercado estival donde ni Emily Lima ni Pierina Núñez ni Sintia Cabezas tuvieron un recorrido exitoso. Frente al Madrid CFF Laura Coronado atajó con contundencia el primer aviso de Antonsdóttir que llegó cuando apenas habían transcurrido unos segundos; contra las rojiblancas demostró todas sus virtudes con once paradas y tan solo gol encajado, obra de la exgranota Silvia Lloris;y, aunque ante el equipo nazarí no tuvo mucho trabajo, uno de los dos tiros a puerta que dispuso el Granada acabó en las mallas.

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Laura Coronado en un partido del Levante UD / Levante UD

Ser portera y estar entre las mejores de su equipo puede apreciarse de dos formas relacionadas entre sí: en la facilidad con la que las rivales generan peligro y en cómo la guardameta resuelve esas situaciones de forma notable. En las primeras jornadas, ante el Alhama, Laura Coronado fue nombrada mejor jugadora del partido después de pararle un penalti a Belén Martínez, frente al Sevilla puso una mano dura a la falta botada por Rosa Márquez que iba con muy mala uva y contra el Real Madrid sacó con los puños el disparo de Athenea del Castillo. De hecho, con sus actuaciones la gironina llegó a liderar las estadísticas de Liga F.