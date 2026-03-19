El Levante UD, atento a la lista de la Selección Sub21
En el conjunto de Luis Castro los jóvenes han dado un paso al frente en el momento más delicado del curso con futbolistas como Paco Cortés, Kareem Tunde y Carlos Espí
El delantero valenciano ha sido nominado a Jugador del Mes en LaLiga y sus goles mantienen con vida al combinado granota
Mientras se juega la vida por permanecer un año más en Primera División, el Levante UD ha encontrado en los jóvenes jugadores el clavo ardiendo al que agarrarse para obrar la remontada que necesita en las últimas diez jornadas. Jugadores como Paco Cortés, Kareem Tunde y, sobre todo, Carlos Espí, han dado un valiente paso al frente con la llamada a las armas de Luis Castro, siendo de los jugadores más en forma del equipo en unas fechas en las que la pelota empieza a quemar.
El rendimiento de los jóvenes valores granota no está pasando desapercibido para nadie, más teniendo en cuenta que lo están ofreciendo en la élite, lo que les convierte en jugadores preparados para dar el salto también a las categorías inferiores de la Selección Española.
Este viernes, la lista
Este viernes David Gordo dará la lista de la Selección Sub21 y las promesas levantinistas la miran de reojo mientras su responsabilidad máxima está en contribuir a la salvación del Levante. Quizás a Paco Cortés le pilla muy joven con 18 años, pero tanto Tunde como Espí tienen opciones en el medio y corto plazo.
Por lo que respecta al extremo, titular habitual con Castro, tiene la doble nacionalidad con España y Nigeria, pero nunca ha sido citado para jugar con La Rojita. El jugador de 20 años todavía tiene mucho margen de mejora, pero está dando unos primeros pasos firmes.
Espí centra las miradas
Las mitadas, no obstante, están principalmente puestas en Espí. Sus goles le están dando una vida extra al Levante y no solamente eso, le están destapando como un delantero que va 'sobrado' de recursos dentro del área. Tanto en la definición con ambos pies como en el remate de cabeza, donde saca partido de su envergadura y de su capacidad para desenvolverse contra los defensores rivales.
En un fútbol en el que cada vez se ven menos arietes clásicos y espigados a pesar de que todos los entrenadores quieren tener uno de este perfil para adaptarse a todo tipo de partido, Espí aparece como una opción muy interesante para la Sub21 a corto plazo y como un futbolista cotizado para el futuro.
Nominado a Jugador del Mes
Esta semana, sin ir más lejos, ha sido nominado a 'Jugador del Mes' en LaLiga después de una serie de encuentros en los que ha sido diferencial para que el Levante sume unos puntos que le han devuelto de lleno a la 'pomada' por salvar la categoría.
- El Valencia CF jugará contra el Elche CF con la camiseta de la temporada 91-92
- Justin de Haas: máxima fiabilidad
- Pablo Maffeo, opción emergente para el lateral derecho del Valencia CF
- Dos jugadores del Valencia en el top 10 de los fichajes de invierno
- Iñaki Williams y Thomas Partey se marchan a Alemania
- Un exvalencianista, entre los goleadores de la remontada del Sporting al Bodo Glimt
- Así define David Albelda a su hijo, renovado por el Valencia CF: 'A su edad es...
- Buenas noticias en el entrenamiento del Valencia CF