Pablo Martínez no se rinde: "Estamos preparados para otra final"

El Levante UD se juega este sábado la vida en Primera División frente al Real Oviedo. Al conjunto de Luís Castro, al que se le han escapado cuatro puntos vitales en el tiempo añadido de los últimos dos partidos de Liga ante Girona y Rayo, únicamente le vale la victoria frente al conjunto carbayón, actual colista, si quiere apurar sus opciones de meterse en la pelea por la permanencia.

Para este final contra el Oviedo, Castro no podrá contar todavía con Pablo Martínez, al menos de inicio, aunque el centrocampista ha sido la mejor noticia de la semana en clave granota regresando a los entrenamientos grupales y ultimando su regreso a dinámica del equipo.

Lo más normal es que Pablo, que ha estado de baja varias semanas por una lesión de grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, no regrese a los terrenos de juego este sábado para evitar correr riesgos, pero al cien por cien el capitán estará de vuelta tras el parón para seguir luchando por la salvación.

Pablo cree en el milagro

Como protagonista de la semana, Pablo Martínez ha compartido unas declaraciones este jueves en las que ha analizado el momento del equipo, al cual le ve muchas cosas positivas a pesar de los puntos que se han escapado en los últimos partidos: "Nos duelen estos últimos empates, pero al final seguimos sumando. Hay que ver el lado positivo, son ellos los que nos empatan a nosotros. Tenemos que cuidar los detalles porque la Primera te exige mucho. El vestuario lo ha asimilado bien, estamos preparados para otra final el sábado", dijo en declaraciones a los medios oficiales del Levante.

El capitán del Levante, que se incorporó esta semana al trabajo con el grupo tras superar una lesión de grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda el pasado 15 de febrero, se mostró muy contento por "poder volver a los entrenamientos, disfrutar del campo y volver a tocar balón".

Pablo Martínez reconoció que durante este tiempo fuera del grupo vivió los partidos "muy mal, con muchos nervios", porque el hecho de seguir el encuentro desde arriba "cambia completamente", aunque le ayudó viajar junto a sus compañeros pese a estar lesionado.

Pablo Martínez / LUD

"Siempre con el grupo, en cada viaje, sea en casa o fuera, queremos aportar nuestro granito de arena. Tenemos esa responsabilidad también dentro importante. Llevar el brazalete no es solo para la foto, sino estar con los compañeros, viajar con ellos, ayudar en todo lo que podamos, a los más jóvenes, a los veteranos, remar todos en la misma dirección. Eso es lo que hemos intentando", comentó.

Agradece a la afición y pide un último esfuerzo

Además, el centrocampista madrileño destacó el papel que van a jugar los aficionados del Levante hasta final de temporada y, en especial, en el partido del sábado ante el Real Oviedo en el Ciutat de València.

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"Son fundamentales para nosotros para seguir sumando. En casa llevamos unos buenos partidos y también es gracias a ellos, así que, juntos el sábado, a por la victoria", concluyó.