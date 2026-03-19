Ryan se marcha tras el Levante - Oviedo
El guardamete granota acumula más de un centenar de encuentros con Australia y ahora toca medirse a Camerún y Curazao
EFE
El portero del Levante Mathew Ryanha sido convocado por Australia para disputar dos partidos de la FIFA Series 2026 ante Camerún y Curazao, informó la selección australiana en un comunicado.
Australia se enfrentará primero a Camerún el 27 de marzo y cuatro días más tarde jugará ante Curazao. El primer partido se disputará en Sidney y el segundo, en Melbourne.
Ryan, con 101 partidos con Australia, se marchará con su selección tras jugar ante el Real Oviedo este sábado. El meta del Levante estará, en principio, entre los convocados para jugar el Mundial del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.
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