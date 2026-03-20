Los once elegidos por Luís Castro para enfrentarse al Oviedo

Máxima expectación en Orriols por el duelo directo, otra "final", este sábado a las 18:30 ante el Real Oviedo en el Ciutat de València. Un duelo clave y exigente de cara a la ardua pelea por una posible permanencia aún factible para los granotas. Los de Luís Castro llegan al encuentro invicto, con tres partidos consecutivos sin conocer la derrota y una victoria de esas tres, pero que se podía haber extendido a 9/9 puntos que se han marchado en el descuento. Dos triunfos trascendentales que se fueron en dos minutos y que hubieran puesto al cuadro levantinista a un punto de la salvación.

30 puntos en juego, aunque cinco separan al Levante UD de lograr su tan ansiado objetivo. La esperanza pervive en tierras granotas, aunque el tiempo apremia y quedan diez jornadas para revertir una situación delicada, pero no imposible. No obstante, esos dos goles en los últimos minutos le han arrebatado dos pedazos de ilusión y salvación a un equipo que no va a dejar de creer en sus posibilidades hasta que las matemáticas digan lo contrario.

Matías Moreno y Oriol Rey defendiendo a Ilias Akhomach / LALIGA

Alineación del Levante UD

Mathew Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez; Oriol Rey, Olasagasti, Iker Losada; Víctor García, Kareem Tunde y Carlos Espí.