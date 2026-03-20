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Los once elegidos por Luís Castro para enfrentarse al Oviedo

El Levante recupera tanto a los sancionados Dela y Olasagasti como a Pablo Martínez, que se ha recuperado de su lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda

La alineación del Levante UD ante el Rayo Vallecano en Vallecas

La alineación del Levante UD ante el Rayo Vallecano en Vallecas / LALIGA

Marcos Abad

València

Máxima expectación en Orriols por el duelo directo, otra "final", este sábado a las 18:30 ante el Real Oviedo en el Ciutat de València. Un duelo clave y exigente de cara a la ardua pelea por una posible permanencia aún factible para los granotas. Los de Luís Castro llegan al encuentro invicto, con tres partidos consecutivos sin conocer la derrota y una victoria de esas tres, pero que se podía haber extendido a 9/9 puntos que se han marchado en el descuento. Dos triunfos trascendentales que se fueron en dos minutos y que hubieran puesto al cuadro levantinista a un punto de la salvación.

30 puntos en juego, aunque cinco separan al Levante UD de lograr su tan ansiado objetivo. La esperanza pervive en tierras granotas, aunque el tiempo apremia y quedan diez jornadas para revertir una situación delicada, pero no imposible. No obstante, esos dos goles en los últimos minutos le han arrebatado dos pedazos de ilusión y salvación a un equipo que no va a dejar de creer en sus posibilidades hasta que las matemáticas digan lo contrario.

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Matías Moreno y Oriol Rey defendiendo a Ilias Akhomach

Matías Moreno y Oriol Rey defendiendo a Ilias Akhomach / LALIGA

Alineación del Levante UD

Mathew Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez; Oriol Rey, Olasagasti, Iker Losada; Víctor García, Kareem Tunde y Carlos Espí.

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