Los once elegidos por Luís Castro para enfrentarse al Oviedo
El Levante recupera tanto a los sancionados Dela y Olasagasti como a Pablo Martínez, que se ha recuperado de su lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda
Máxima expectación en Orriols por el duelo directo, otra "final", este sábado a las 18:30 ante el Real Oviedo en el Ciutat de València. Un duelo clave y exigente de cara a la ardua pelea por una posible permanencia aún factible para los granotas. Los de Luís Castro llegan al encuentro invicto, con tres partidos consecutivos sin conocer la derrota y una victoria de esas tres, pero que se podía haber extendido a 9/9 puntos que se han marchado en el descuento. Dos triunfos trascendentales que se fueron en dos minutos y que hubieran puesto al cuadro levantinista a un punto de la salvación.
30 puntos en juego, aunque cinco separan al Levante UD de lograr su tan ansiado objetivo. La esperanza pervive en tierras granotas, aunque el tiempo apremia y quedan diez jornadas para revertir una situación delicada, pero no imposible. No obstante, esos dos goles en los últimos minutos le han arrebatado dos pedazos de ilusión y salvación a un equipo que no va a dejar de creer en sus posibilidades hasta que las matemáticas digan lo contrario.
Alineación del Levante UD
Mathew Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez; Oriol Rey, Olasagasti, Iker Losada; Víctor García, Kareem Tunde y Carlos Espí.
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