La alineación probable del Levante UD ante el Real Oviedo

Máxima expectación en Orriols por el duelo directo, otra "final", este sábado a las 18:30 ante el Real Oviedo en el Ciutat de València. Un duelo clave y exigente de cara a la ardua pelea por una posible permanencia aún factible para los granotas. Los de Luís Castro llegan al encuentro invicto, con tres partidos consecutivos sin conocer la derrota y una victoria de esas tres, pero que se podía haber extendido a 9/9 puntos que se han marchado en el descuento. Dos triunfos trascendentales que se fueron en dos minutos y que hubieran puesto al cuadro levantinista a un punto de la salvación.

30 puntos en juego, aunque cinco separan al Levante UD de lograr su tan ansiado objetivo. La esperanza pervive en tierras granotas, aunque el tiempo apremia y quedan diez jornadas para revertir una situación delicada, pero no imposible. No obstante, esos dos goles en los últimos minutos le han arrebatado dos pedazos de ilusión y salvación a un equipo que no va a dejar de creer en sus posibilidades hasta que las matemáticas digan lo contrario.

Matías Moreno y Oriol Rey defendiendo a Ilias Akhomach / LALIGA

Alineación probable ante el Oviedo

Se mantiene la incertidumbre entre los aficionados granotas acerca del posible once que sacará el técnico portugués frente al conjunto carbayón por varias razones: la vuelta de sancionados y lesionados, el buen momento de varios jugadores y la exigencia del rival. Por su parte, Luís Castro recupera tanto a Dela y Olasagasti como a Pablo Martínez, que se ha recuperado de su lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. Los tres estarán disponibles contra el equipo oviedista. No obstante, no podrá contar con Unai Elgezabal, Roger Brugué y Carlos Álvarez por lesión, y tampoco con Matías Moreno, por acumulación de amarillas.

En cuanto a los posibles elegidos, en la portería prevalece el indiscutible Mathew Ryan. En la defensa a priori tampoco se esperan muchos cambios, más que Alan Matturro, que entraría por el argentino, sancionado el pasado encuentro ante el Rayo Vallecano. Por tanto, la línea defensiva estaría compuesta por Toljan y Manu Sánchez como laterales y Dela y el uruguayo como la pareja de centrales. Las dudas abundan en los centrocampistas e interiores, donde se podría esperar alguna modificación, aunque el técnico portugués mantendría un trivote claro en consonancia con sus buenas actuaciones. Oriol Rey se mantendría como pivote defensivo, acompañado por dos medios más ofensivos: Iván Romero y un Iker Losada que viene de dar una gran asistencia tras un buen centro a Espí. No obstante, Ugo Raghouber u Olasagasti podrían volver a aparecer en el once inicial, aunque los otros tres cuentan con más puntos a su favor.

Por último, en la delantera, Víctor García y Kareem Tunde repetirían titularidad en las bandas ante el Oviedo. Aunque también Paco Cortés sería una opción en el flanco izquierdo. El ariete está muy claro: Carlos Espí, quien, con sus cuatro goles en tres partidos, está siendo el goleador y el salvador del conjunto granota. Sus goles mantienen vivo al Levante en Primera División, aunque su gran rendimiento está opacando a un Etta Eyong cada vez más relegado a un rol secundario.

Alineación probable: Mathew Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez; Oriol Rey, Iván Romero, Iker Losada; Víctor García, Kareem Tunde y Carlos Espí.