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"Te quedas enfadado cuando pasan cosas que no comprendes pero tienes que seguir trabajando"

El técnico portugués, más frustrado por la segunda parte del equipo en Vallecas que por el gol de Pathe Ciss, afronta el duelo ante el Oviedo sabiendo que "el mejor no gana el partido, pero estamos al cien por cien para pelear con la misma intensidad"

Luís Castro analiza el Levante UD - Villarreal CF

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Rafa Esteve

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