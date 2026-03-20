"Te quedas enfadado cuando pasan cosas que no comprendes pero tienes que seguir trabajando"

Gestión emocional por las decisiones de los árbitros

No puedo cambiar eso. Si hacéis muchas preguntas por los árbitros es por algo. Yo, diga lo que diga, no voy a cambiar nada. Mi cabeza se queda con algunas cosas pero no puedo centrarme en algo que no puedo cambiar. Puedo cambiar cómo mis centrales llevan el balón, el punta atacan el área, los carriles... pero yo no puedo cambiar eso y no pierdo el tiempo. En todo lo que puedo controlar y mejorar, daré el máximo. Tengo que hacer mi trabajo, no miro otras cosas.