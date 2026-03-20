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"Te quedas enfadado cuando pasan cosas que no comprendes pero tienes que seguir trabajando"
El técnico portugués, más frustrado por la segunda parte del equipo en Vallecas que por el gol de Pathe Ciss, afronta el duelo ante el Oviedo sabiendo que "el mejor no gana el partido, pero estamos al cien por cien para pelear con la misma intensidad"
Finaliza la rueda de prensa de Luís Castro, previa al encuentro contra el Oviedo.
Opinión sobre los parones
No puedes controlarlo. Si no lo puedes controlar, trabajas con lo que tienes. Quieres que se quede todos, pero también que se vayan para que la selección les dé visibilidad al ser partidos importantes para ellos.
Camiseta retro
Es muy interesante porque va al principio de todo, a las raíces del club. Los orígenes son muy importantes para nosotros.
Oriol Rey
Sabe muy bien lo que ha cambiado. Hablamos cara a cara, cambió y es muy visible el cambio que ha hecho. Está mucho mejor. Tiene cosas naturales que me encantan y otras que está trabajando. Está mucho mejor.
Triángulo Oriol Rey, Losada e Iván Romero
Me gustaron los tres. Manejaron muy bien el centro del campo. Atacaron el área con combinaciones por dentro. Si juegan mañana o no, vamos a ver.
Carlos Espí
Estoy contento porque hacen goles. Sea Espí, el portero o el central, me da igual. Espí está en muy buen momento, todas las que toca hace gol, así que vamos a continuar. Estoy contento por Espí porque trabaja muy bien y ha crecido mucho. Tiene un futuro muy largo delante. Estoy contento con él, pero si no marca, y ganamos el partido, estaré más contento.
Segunda parte contra el Rayo Vallecano
Es importante cerrar los partidos. Es una cuestión de tranquilidad y de tomar decisiones. Trabajamos con los jugadores para tener mejores decisiones. Ahí es más de decisiones para matar el partido. Es una situación que tenemos que mejorar, pero no ha sido como todos queríamos.
Real Oviedo
Es un equipo que puede ganar. Ofensivamente ataca con muchos jugadores. Utiliza mucho el punta, no es de salir. Lo utiliza para atacar y salir desde ahí. Hay que estar concentrados para que no nos ganen segundos balones. Tienen mucha calidad individual. Puede hacer daño tanto dentro como por los carriles. En los últimos partidos ha estado muy bien en el balón parado. Tiene puntos débiles, así que intentaremos aprovecharlo.
Gestión emocional por las decisiones de los árbitros
No puedo cambiar eso. Si hacéis muchas preguntas por los árbitros es por algo. Yo, diga lo que diga, no voy a cambiar nada. Mi cabeza se queda con algunas cosas pero no puedo centrarme en algo que no puedo cambiar. Puedo cambiar cómo mis centrales llevan el balón, el punta atacan el área, los carriles... pero yo no puedo cambiar eso y no pierdo el tiempo. En todo lo que puedo controlar y mejorar, daré el máximo. Tengo que hacer mi trabajo, no miro otras cosas.
¿Se ha perdido la ilusión en el vestuario?
Cuando Girona nos empató en el descuento me hicieron la misma cuestión. Dije que teníamos un día para agachar la cabeza y seguir. Ante el Rayo hicimos bien partido, sobre todo al principio. No es la primera vez que pasa. El equipo responderá con la misma intensidad. Por veces, el mejor no gana el partido, pero estamos al cien por cien para pelear y eso es cierto.
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