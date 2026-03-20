Paco Cortés repite convocatoria con España Sub-19

Paco Cortés no deja de crecer a pasos agigantados. Desde su llegada al mercado invernal tras romper la cesión con la Cultural Leonesa, la joya levantinista está aprovechando al máximo las oportunidades de juego otorgadas por Luís Castro. A sus 18 años, no solo ha derribado la puerta del primer equipo del Levante UD, sino también la de la selección española Sub-19, con la que repite nuevamente. Un extremo "callejero": habilidoso y regateador, con ese punto de desequilibrio y creatividad propio de los mejores magos.

Su momento ha llegado y el granadino quiere devolver la confianza de su club y seguir mostrando sus dotes técnicas partido tras partido. Mucho potencial y mucho margen de mejora, pero otro jugador talentoso que se cuela en el conjunto granota procedente de una factoría de Buñol en auge. Su compromiso y sus detalles de calidad ya encandilan a todo un Ciutat de València. Por su parte, el técnico portugués ha confiado en el canterano desde el primer día y ya son varias las jornadas en las que juega y en las que ha sido importante en el juego ofensivo del equipo. Desde su debut el 17 de enero de 2026 ante el Real Madrid en la máxima categoría del fútbol español, Paco Cortés ha jugado 10 partidos en LaLiga, tres como titular, y suma 396 minutos. Siempre que está sobre el verde, pasan cosas beneficiosas para el cuadro levantinista. Mucho camino por recorrer, mucha calidad por derrochar y mucho futuro en Orriols.

Paco Cortés disputando un balón con Diangana / LALIGA

Convocado con España Sub-19

De nuevo, Paco Cortés ha sido convocado con España Sub-19 para los próximos compromisos internacionales. Otro premio a su esfuerzo y buenas actuaciones con el Levante. Paco Gallardo, entrenador nacional, contará con el atacante granota para jugar los encuentros de la Ronda Élite como anfitrión contra Eslovenia (25 de marzo), Finlandia (28 de marzo) y Países Bajos (31 de marzo) en el Estadio Guillermo Amor de Benidorm.

En cuanto a sus números con la Sub-19, suma cuatro partidos disputados y ha anotado un gol en un amistoso el 9 de septiembre de 2025 ante Ucrania. Una nueva oportunidad para seguir creciendo y desplegar su enorme talento ante distintos países por el mundo.