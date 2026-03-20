Paula Fernández vuele a Buñol... pero no sabe si podrá jugar

Siempre se vuelve a donde se fue feliz. Al menos, eso es lo que dicen. Algunas futbolistas regresan para quedarse. Muchas solo de paso, lo que dura un partido. Pero el caso de Paula Fernández, centrocampista de la Real Sociedad, es peculiar. Este sábado el conjunto txuri-urdin visita Buñol para enfrentarse al Levante UD y lo hace con la duda de si la futbolista catalana podrá vestirse de corto. Porque en el anterior partido contra el Real Madrid vio la tarjeta roja, el club ha recurrido hasta en dos ocasiones y está a la espera de obtener una respuesta. Así que sí, la exgranota volverá a la que fue su casa durante tres temporadas, pero su participación todavía es una incógnita.

La acción por la que fue expulsada no generó dudas a la árbitra. Dentro del área pequeña, Sara Holmgraard remató un saque de esquina que se topó con el brazo despegado de Paula Fernández mientras esta se caía al suelo, evitando que el esférico besara la red. María Gloria Planes decretó pena máxima y le mostró la cartulina roja a la exgranota. La Real Sociedad presentó alegaciones al respecto, pero en el aire está recuperar a la centrocampista para el duelo de este sábado. La normativa dice que cualquier futbolista que evite un gol o una ocasión manifiesta de gol del equipo adversario cometiendo una infracción por mano voluntaria deberá ser expulsada. Y es ese matiz —el de la voluntariedad— donde entre en juego la interpretación, sujeta a los ojos de quien juzgue la acción.

“La árbitra viene a hablar conmigo, me dice que interpreta que es una acción involuntaria y aun así saca roja, no sabemos aún por qué en el club. Después del partido hablé con ella, le pregunté y me comenta que sí interpreta que es voluntaria. No tiene sentido porque en directo me dijo lo contrario. Ahora lo importante es saber si estará Paula o no. El CTA saca un vídeo y dice que es amarilla. Hemos alegado dos veces y estamos a la espera de la respuesta. Viajará pero sin saber si puede jugar, esperemos que la respuesta sea antes del partido", declaró con firmeza Arturo Ruiz, técnico del equipo txuri-urdin.

Jefa en la sala de máquinas de la Real

Paula Fernández se ha convertido en una de las jugadoras más importantes para Arturo Ruiz. De hecho, es la segunda jugadora de La Real que acumula más minutos en Liga F con 1809, por detrás únicamente de la capitana Ainhoa Moraza —1918 minutos—. La futbolista catalana ha caído de pie en Zubieta, donde ha encontrado en Andreia Jacinto su mejor pareja de baile en la medular. Dirige, ordena, controla. Y también marca. Su primer tanto como txuri-urdin llegó ante un rival especial: el Athletic Club. Ante la ausencia de Nerea Eizaguierre asumió la responsabilidad de lanzar el penalti provocado por Lavogez y lo ejecutó a la perfección. Una diana que sentenció la victoria de su equipo en el derbi vasco.

La directora de orquestra del Levante

Fueron tres las temporadas que Paula Fernández lució la elástica del Levante UD. Desde su llegada en 2022 procedente del Rayo Vallecano se erigió como uno de los principales pilares del conjunto granota. Pieza capital, directora de orquesta y jefa en la sala de máquinas para todos y cada uno de los entrenadores con los que se cruzó en su camino —José Luis Sánchez Vera, Roger Lamesa, Santi Trigueros y Ángel Saiz—. Tanto fue así que de los 98 partidos que disputó durante su etapa en Buñol, en 90 partió desde el inicio. Casi nada.

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En tres años le dio tiempo a saborear el éxito de clasificarse para la Champions League y disputar los partidos de la Fase Previa como titular. Pero también a vivir una de las caras más amargas del fútbol, especialmente para todo un histórico como el Levante: pelear por la salvación. Eso fue en la temporada pasada, su último curso como granota. Y cómo no pudo ser de otra manera, la catalana fue clave en la medular. Participó en todos los partidos —29 de ellos como titular— y se despidió con una gran actuación ante el Granada CF: marcó el tanto de la victoria y fue elegida MVP del partido.