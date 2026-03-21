Mathew Ryan-Aarón Escandell: cara a cara bajo palos en el Ciutat de València

El trascendental partido entre el Levante y el Oviedo marcará un antes y un después en el devenir de ambos equipos. Todo lo que no sea ganar para levantinistas y asturianos minimizará sus respectivas posibilidades de quedarse en Primera División. Y, pese a que los dos se encuentren a una diferencia superior a un encuentro, ninguno siente que la permanencia sea de imposible alcance. Sin embargo, si Levante y Oviedo no otean la salvación como un objetivo inaccesible es por tener guardianes bajo palos que salvaguardan sus opciones, independientemente de que el transcurso de las jornadas varíe el porcentaje.

Mathew Ryan y Aarón Escandell se encargarán de proteger sus porterías siendo los dos guardametas de LaLiga EA Sports con más paradas realizadas en el presente campeonato: 123 el arquero carbayón y 100 el portero levantinista. La influencia de ambos ha sido determinante desde el inicio de la temporada. A Aarón nadie le ha movido de la portería del Oviedo y sus paradas, pese a que no sirvan para sacar a su equipo del fondo de la tabla, evitan desastres mayores. Su elasticidad y reflejos lo convierten en un recurso de alta fiabilidad y en un futbolista capaz de decidir resultados o, en su defecto, insuflar vida a los suyos, ya que su promedio de paradas por partido es de 4,39.

No obstante, el arquero del Levante no se queda atrás. Con dos partidos menos y un promedio de paradas por enfrentamiento de 3'85, tiene 23 intervenciones menos que el nacido en Carcaixent, pero es capaz de levantar al público del Ciutat de València con paradas salvadoras y de mucho mérito. Con una amplia trayectoria a sus espaldas, Mathew Ryan aporta veteranía, experiencia y seguridad, sobre todo, desde el aterrizaje de Luís Castro. Sin embargo, cayó de pie en Orriols a las primeras de cambio: firmó un miércoles, un viernes debutó en el Martínez Valero… y desde ahí nadie le quitó los guantes.

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De hecho, Calero no dudó en darle la titularidad porque “domina muy bien el juego aéreo. En los dos días que ha entrenado con nosotros, como tiene mucha experiencia, ha manejado todo muy bien y nos había dado la suficiente confianza como para ponerle de principio”, aseguró tras hacerle debutar en el Martínez Valero. Ahora, sus sensaciones van en aumento, sobre todo en los balones aéreos, de la mano de Luís Castro: “Es un portero que trabaja mucho y muy profesional. Una de las fuerzas que tenemos en este momento es que Ryan está muy bien. El equipo le está dando más tranquilidad, y situaciones de defender la portería de forma más tranquila. Si el equipo está mejor, el rival tiene menos ocasiones de gol. Comprende lo que queremos”, dijo el portugués antes de medirse al Athletic Club de Bilbao.