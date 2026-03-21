La racha goleadora de Carlos Espí que asombra en LaLiga: "Estoy muy contento con mi rendimiento"

El delantero del Levante UD Carlos Espí ha sido el gran protagonista de la victoria (4-2) contra el Real Oviedo. El valenciano ha marcado los dos primeros goles que han encarrilado el triunfo en el Ciutat. Su racha es espectacular: seis goles en cuatro jornadas. Dobletes al Alavés y al Oviedo y dos goles contra el Girona y el Rayo Vallecano que podrían haber significado cuatro puntos más en el casillero granota. Estas han sido sus declaraciones en DAZN a la finalización del encuentro:

Tres puntos de oro

Muchas gracias, es un triunfo que sabíamos que era muy importante, delante de nuesta afición, hemos trabajado mucho para conseguirla.

Casi triplete

Me he ido al descanso pensando en el 3-0, ha dado una pena, se me ha ido el control, pero estoy muy contento.

Racha de goles

Estoy muy contento con mi rendimiento y la confianza del míster, cada minuto que me dé voy a dar el máximo.

Molestias en la rodilla

Ha sido en el calentamiento que me he hecho un poco de daño, pero da igual.

Victoria clave

Noticias relacionadas

Es un partido importante, veníamos de dos goles en los últimos minutos y estamos muy contentos.