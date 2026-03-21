La racha goleadora de Carlos Espí que asombra en LaLiga: "Estoy muy contento con mi rendimiento"
El delantero del Levante UD, agradecido con "la confianza del míster, cada minuto que me dé voy a dar el máximo"
El delantero del Levante UD Carlos Espí ha sido el gran protagonista de la victoria (4-2) contra el Real Oviedo. El valenciano ha marcado los dos primeros goles que han encarrilado el triunfo en el Ciutat. Su racha es espectacular: seis goles en cuatro jornadas. Dobletes al Alavés y al Oviedo y dos goles contra el Girona y el Rayo Vallecano que podrían haber significado cuatro puntos más en el casillero granota. Estas han sido sus declaraciones en DAZN a la finalización del encuentro:
Tres puntos de oro
Muchas gracias, es un triunfo que sabíamos que era muy importante, delante de nuesta afición, hemos trabajado mucho para conseguirla.
Casi triplete
Me he ido al descanso pensando en el 3-0, ha dado una pena, se me ha ido el control, pero estoy muy contento.
Racha de goles
Estoy muy contento con mi rendimiento y la confianza del míster, cada minuto que me dé voy a dar el máximo.
Molestias en la rodilla
Ha sido en el calentamiento que me he hecho un poco de daño, pero da igual.
Victoria clave
Es un partido importante, veníamos de dos goles en los últimos minutos y estamos muy contentos.
- Se abre un nuevo horizonte para Mamardashvilli
- El Celta de Vigo retrata al Valencia CF
- Dos joyas del Valencia CF y el Levante UD en la lista de la selección española sub-18
- El Valencia CF presenta su camiseta histórica para la jornada retro de LaLiga
- Alarma en el Valencia CF: Corberán confirma la baja de dos titulares contra el Sevilla
- ¿Ficharía Monchi por el Valencia CF? El director deportivo contesta
- ¡Mosquera y Carlos Soler a la selección española!: La lista de De la Fuente
- Carlos Corberán da pistas sobre el centro del campo de mañana