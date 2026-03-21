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"En el descanso les he dicho que íbamos a ganar si continuábamos como en la primera mitad"
Sigue las palabras del entrenador del Levante UD tras la victoria en el Ciutat
Finaliza la rueda de prensa de Castro tras la victoria contra el Oviedo.
Gestión de los cambios
El objetivo era mantener el nivel de juego. Si cambias, vas abajo. No quería que el equipo pensase que el 3-2 era suficiente. El objetivo era mantener el estilo de juego porque estaba bien.
Muchos jugadores jóvenes
No miro la edad de los jugadores. Tienen que trabajar y juegan los mejores. Unos tienen unas cosas y otros otras, pero después tienes que mirar el global y jugar con los que merecen más. La experiencia no es un problema. Si ahora no juegan, ¿cuándo lo harán? Ahora están jugando y están creciendo. Si son buenos, juegan.
Kareem Tundé
Es un jugador muy completo en muchos momentos, inteligente a la hora de hacer correcciones. Hemos visto la presión de los extremos y Víctor y Kareem lo han entendido muy bien. Está lejos de su nivel, es muy bueno, tiene calidad para jugar, pero su potencial es más alto.
6 goles en 4 partidos de Espí
¿El techo? He trabajado con futbolistas muy buenos. No voy a decir a donde aspira porque me dirán que estoy loco. Ya lleva 9 goles, pero está dando muchos más. Puede ir muy lejos. Es muy humilde y trabaja mucho. Es el principio para mejorar.
Iván Romero y su gol
Si no hace goles es un jugador muy importante. No somos dependientes de Espí y quien marca no es el más importante. Estoy contento, pero si otro hubiera marcado, estaría igual de contento. Sabemos lo que nos da Iván y sabe que es importante para nosotros. Le necesitaba en el banquillo más que en otras ocasiones.
Iker Losada
Ha sido un choque de la primera parte. Decía que estaba bien, pero en la segunda mitad hemos visto que no estaba con la misma energía. Su cara estaba diferente. Hablé sobre cómo se sentía y me dijo que sentía como martillos dentro. No va a hacer falta mandarlo al hospital.
Valoración cuatro partidos sin perder y reacción tras el 2-2
Los cuatro partidos que hemos hecho a nivel de calidad han sido buenos, pero no en resultados. Quizá merecíamos el 12/12. Tras el 2-2 estaba concentrado en detalles que quería cambiar. Ya no presionábamos tan bien a las salidas de presión. Mis niveles de concentración estaban en corregir y ganar el partido.
Arranca la rueda de prensa de Luís Castro tras la victoria ante el Oviedo
Este Levante es resiliente. Recuerdo que ha sido una de las preguntas de la rueda de prensa previa, sobre la mano, el gol del Rayo... Después de todo lo tenemos listo. Los jugadores han hecho un trabajo espectacular. En el descanso les he dicho que íbamos a ganar si continuábamos como en la primera mitad.
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