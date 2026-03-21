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"En el descanso les he dicho que íbamos a ganar si continuábamos como en la primera mitad"

Sigue las palabras del entrenador del Levante UD tras la victoria en el Ciutat

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Luís Castro durante el Levante - Oviedo en el Ciutat / Edu Ripoll

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