Arranca la rueda de prensa de Luís Castro tras la victoria ante el Oviedo

Este Levante es resiliente. Recuerdo que ha sido una de las preguntas de la rueda de prensa previa, sobre la mano, el gol del Rayo... Después de todo lo tenemos listo. Los jugadores han hecho un trabajo espectacular. En el descanso les he dicho que íbamos a ganar si continuábamos como en la primera mitad.