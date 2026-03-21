Estas son las notas del Levante UD en la victoria ante el Real Oviedo

El Levante UD se llevó la verdadera ‘Finalissima’. No valía otra cosa que no fuesen los tres puntos. Orriols lo sabía y Carlos Espí también. El ariete valenciano abrió la lata pasados los tres primeros minutos de juego. Pero no conforme con ello, fue el autor del segundo tanto granota. El jolgorio desatado por el ‘19’ del Levante se silenció al filo del descanso —cómo no— con el empate del Real Oviedo. Pero encontró en Iker Losada el hombre que devolvió la ilusión a la afición granota. Y al festín de goles se sumó Iván Romero, quien se reencontró con el gol 175 días después.

TITULARES

Mathew Ryan (6). Atrevido de más con los pies, en más de una ocasión cortó la respiración de la grada. Poco o nada pudo hacer en el gol de Ylias, no tuvo tiempo de reacción. En el penalti, adivinó las intenciones de Fer Viñas, llegó a tocarla, pero el balón acabó en la red.

Manu Sánchez (6). Tuvo que vérselas con una banda muy ofensiva —Thiago, Nacho Vidal y Hassan— por lo que estuvo muy centrado en tareas defensivas. Cumplió con la papeleta.

Alan Matturro (6). Atento en las coberturas y en los despejes.

Dela (5). No tuvo su mejor partido. Regaló balones y se vio envuelto en la acción del penalti. Forcejeó visiblemente con Fer Viñas y Gil Manzano no se lo pensó dos veces. No disimuló el agarrón y lo pagó caro.

Jeremy Toljan (6). Impreciso en algunos pases. Lo intentó con un potente golpeo que atajó Escandell y puso un buen centro a Espí que no logró materializar.

Olasagasti (7). Muy acertado en su regreso tras cumplir sanción. Probó el disparo pero se topó con el travesaño. En la segunda parte también lo intentó, esta vez su chut acabó en manos Escandell. Se marchó ovacionado junto a Oriol Rey.

Iker Losada (8). Implicado en ataque, su primer chut se fue lamiendo el poste, aunque la acción fue anulada por fuera de juego. En la segunda parte se encontró con el premio de gol: disparo con la diestra y para adentro. Se marchó en el minuto 60 conmocionado.

Oriol Rey (7). Cuando el partido lo precisó, instauró la calma en el centro del campo. Ordenó y controló el juego. Trabaja sin hacer ruido, pero cumple a las mil maravillas.

Kareem Tunde (8). Provocó el ‘olé’ del Ciutat tras amagar y regatear a un rival del Oviedo. Pudo marcar desde la frontal del área, pero faltó convicción. En tareas de defensa estuvo aplicado. Recuperó balones y con su presión complicó la salida en circulación de los visitantes. Asistió a Iker Losada tras un exquisito control.

Carlos Espí (9). El jugador de moda del equipo no falló en su cita con el gol. Abrió el marcador en el minuto 3 tras robarle el balón a un dormido David Costa. Tuvo hambre de más y lo demostró firmando el segundo de la cita. Pero no solo marcó, su presión incomodó la salida de balón del Oviedo. Orriols coreó su nombre. Normal.

Víctor García (7). Robó balones, puso centros y lo intentó en el área chica, pero se topó con Aaron Escandell.En la jugada del primer gol carbayón no logró interceptar el balón y Javi López le superó en velocidad. Botó una falta directa que se marchó ligeramente por arriba.

SUPLENTES:

Pablo Martínez (6). Dejó buenas sensaciones en su regreso después de acortar los plazos de su recuperación.

Paco Cortes (7). Entró en el minuto 76. Ejecutó un gran centro a Olasagasti y se animó con un disparo mordido. Generó peligro por el costado izquierdo.

Iván Romero (8). No tuvo mucho tiempo, pero supo aprovecharlo.Inició la jugada recuperando el balón y, tras cedérsela a Pablo Martínez, batió a Escandell. Después de 175 días sin ver puerta, se reencontró con el gol.

Tay Abed (SC). No tuvo casi impacto en el partido.

Kervin Arriaga (SC). No tuvo casi impacto en el partido.

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Raghouber (SC). No tuvo casi impacto en el partido.