Iván Romero se reencuentra con el gol

El Levante UD logró el pasado sábado 21 de marzo una victoria clave por 4-2 ante el Real Oviedo en el Ciutat de València para seguir creyendo en una posible remontada histórica para lograr la permanencia. Tercer triunfo en casa desde la llegada de Luís Castro a Orriols: 3-2 Elche, 2-0 Alavés y ahora, frente al conjunto carbayón. No obstante, esta goleada no es solo trascendental en cuanto a los puntos y situación clasificatoria se refiere, sino también por la consagración del buen rendimiento de muchos jugadores de la mano del técnico portugués y otra demostración del potencial goleador de este equipo.

Sin duda, no se puede hablar de este equipo sin mencionar al goleador por excelencia: Carlos Espí, el abanderado de la salvación levantinista y el jugador que está supliendo con creces la falta de gol de los atacantes desde hace ya muchas semanas/meses. Un "killer" que está pulverizando registros, mostrando su voracidad y letalidad en el área y que ya se ha posicionado como el máximo goleador del Levante con siete dianas, nueve en total contando todas las competiciones. El canterano granota es uno de los grandes beneficiados de la llegada de Luís Castro, cuya buena relación ha conformado una simbiosis perfecta: más oportunidades de juego, más minutos, incluso ya asentado de titular, al que Espí ha correspondido con buen juego y buenos goles.

Iván Romero y Carlos Espí celebrando el gol ante el Girona en el Ciutat / LALIGA

La importancia de Iván Romero

Son muchos los jugadores que han mejorado o dado un paso al frente con el luso al frente. Otro de ellos es Iván Romero. El castellanomanchego siempre lo da todo: trabaja como el que más y pelea por todos los balones. A pesar de sus 1,73 metros de altura, el ex del Sevilla es un terremoto para las defensas rivales: no rehúye los duelos, choca con todos y se coloca de forma inteligente ganar la partida a centrales superiores físicamente a él. Además, su trabajo incansable y buena interpretación del juego le posicionan como un indetectable en el juego ofensivo del cuadro levantinista.

Un jugador de equipo, de esos que siempre lo dejan todo en el verde, sin importar si ese día ha anotado o no. Un sacrificio y un compromiso muy valorado por la afición. También tiene esa punta de velocidad y habilidad con balón, especialmente cuando cae a zonas laterales o de banda. Otra de sus virtudes es atacar los espacios y su buena compenetración con el resto de los atacantes.

Alternancia de posiciones

Desde la llegada de Luís Castro, Iván Romero ha ido alternando distintas posiciones: desde la delantera, pasando por extremo hasta jugar de centrocampista ofensivo o interior con más libertad en ese 4-3-3. En las últimas jornadas, ha ocupado más esta tercera demarcación, fortaleciendo esa conexión medio campo-ataque, filtrando pases y actuando como segundo punta detrás de Carlos Espí. Esta temporada suma cinco goles y una asistencia en 25 partidos de LaLiga, 23 como titular.

Además, es el quinto jugador con más minutos del equipo, con 1852. Con Julián Calero ya fue un indiscutible y ahora a las órdenes del técnico portugués también. Ha sido titular en 11 de los 13 partidos con Luís Castro. Una pieza clave que siempre está ahí cuando el Levante lo necesita. Ayer, ante el Oviedo, fue la única variación en el equipo con respecto al pasado encuentro ante el Rayo Vallecano. En su lugar entró Olasagasti, que también está en un gran estado de forma. En total, son 27 partidos disputados entre todas las competiciones.

Iván Romero, durante el encuentro ante el Oviedo en el Ciutat de València / LALIGA

Rota una sequía goleadora de casi seis meses

No obstante, en términos goleadores, la temporada de Iván Romero en Primera División ha ido de menos a más. Una montaña rusa de intermitencia de goles, alternando una racha imparable de goles al inicio, con otra de sequía goleadora que se extiende a casi seis meses sin ver portería. Una falta de gol que ha lastrado tanto a los números particulares del ex del Sevilla como al caudal goleador del equipo. En las siete primeras jornadas ligueras marcó cuatro goles: ante Barcelona, Real Betis, Girona y Getafe. Una racha anotadora alineada con la efectividad de Etta Eyong, con el que formó una dupla implacable al inicio de la primera vuelta del presente curso. Desde ese estado de gracia goleador, el punta de 24 años ha pegado un bajón en goles, y el Levante lo ha notado.

Aunque la presencia de Carlos Espí haya acaparado toda la producción goleadora levantinista, el equipo y el Ciutat necesita la mejor versión ofensiva de sus delanteros, especialmente de Etta Eyong y de Iván Romero. Por su parte, el originario de La Solana, Ciudad Real finalmente ha roto esa falta de gol con su diana el pasado sábado 21 de marzo ante el Real Oviedo. El delantero granota anotó, tras salir desde el banquillo, el 4-2 definitivo en el descuento y puso el broche final a una gran victoria del Levante UD ante el conjunto oviedista. Con este tanto, el castellanomanchego rompe una racha de casi seis meses sin marcar. En concreto, su último tanto con la elástica levantinista se remonta al 27 de septiembre de 2025, en el empate (1-1) frente al Getafe.

Un tanto que viene a confirmar sus buenas sensaciones y su tranajo constante en el terreno de juego, aunque le faltaba afinar la puntería y finiquitar las acciones. Una buena definición que recuerda a sus primeros goles esta campaña con el conjunto granota. Iván ya ha roto las cadenas del gol, pero... falta que el camerunés recupere esa sed goleadora.