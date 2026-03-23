Análisis / Así esta el gol average del Levante UD con el resto de equipos en pelea por la salvación

La temporada 2025-2026 de LaLiga está cerca de llegar a su fin. Con el 76,32 % del campeonato escrutado, quedan nueve jornadas, 27 puntos en juego para que el futuro del Levante UD en la categoría se resuelva. El conjunto granota cierra este finde de competición con una gran victoria por 4-2 ante el Real Oviedo en el Ciutat de València. Otro triunfo clave para continuar la buena dinámica de resultados y para seguir vivos y fuertes en la lucha por la permanencia. De momento, con dos victorias y dos empates en los últimos cuatro partidos, 8 de 14 puntos posibles, han permitido a los granotas encadenar una racha invicta y estrechar el círculo de la salvación a tan solo tres puntos. En caso de empate, como el Elche es el equipo que marca el descenso con 29 puntos y el Levante tiene perdido el gol average particular con ellos, la distancia sería de tres puntos más uno.

Carlos Espí celebrando su gol ante el Oviedo en el Ciutat / LALIGA

Victorias clave y mala foturna

Los de Orriols están respondiendo con lo que se les pedía: fortalecerse en casa con victorias ante rivales directos (Alavés y Oviedo) y competir al máximo de visitante. Cierto es que la situación sería muy diferente si el cuadro levantinista hubiera logrado dos triunfos importantes ante Girona y Rayo Vallecano, que se escaparon en el descuento. Ese es uno de los puntos débiles del equipo esta campaña en Primera División: cerrar los partidos y sacar todos los puntos posibles. A pesar de que el Levante esté reaccionando, la larga brecha que se ha ido abriendo desde la derrota ante el Valencia CF en casa ha aumentado la presión, obligado a ir a remolque y a depender de otros clubes sumados a este pelotón que ansía quedarse un año más en la máxima categoría del fútbol español.

En efecto, la suma de mala fortuna e inexperiencia ha lastrado a este equipo durante la presente temporada. Otro ejemplo inédito fue la remontada del Deportivo Alavés esta jornada 29 ante el Celta de Vigo: de ir 3-0 perdiendo en Baladíos a terminar ganando el encuentro por 3-4. Un triunfo que alivia la mala racha de los de Quique Sánchez Flores y amplía la distancia levantinista de dos a tres puntos por salir de la zona de descenso. Actualmente, el Levante ocupa la 19.ª posición en la clasificación, con 26 puntos y con un recorte de puntos que ha pasado de ese máximo de siete a tres en las últimas semanas.

Una recta final en la que no se admiten fallos, especialmente en casa, donde el conjunto granota deberá ganar esas cuatro finales, dos ante rivales directos (Getafe y Sevilla seguidos, Osasuna y Mallorca) si quiere tener opciones reales de salvación. Todo parece indicar que esta permanencia se decidirá en las jornadas finales dada la igualdad entre los clubes que batallan con todo por salir. Concentración, determinación y resiliencia para un equipo que va a luchar hasta el final.

El gol average individual ante rivales directos

Por otra parte, en permanencias de máxima igualdad como esta entra en juego una variable importante que puede definir o no el futuro de varios equipos en Primera División en caso de empate. Esta no es otra que el gol average, que, en el caso de los granotas, es bastante favorable. Los de Luís Castro registran un balance positivo contra el Real Oviedo tras las victorias por 0-2 en la ida en el Carlos Tartiere y este último 4-2 en la vuelta en el Ciutat de València. Ante el Deportivo Alavés, que a pesar la derrota en la primera jornada liguera por 2-1 en Mendizorroza, el conjunto levantinista le ganó recientemente por 2-0 en el Ciutat de València, lo que hace un resultado global de 3-2 a su favor. Por último, también superan al Girona, con el triunfo contundente 0-4 en Montilivi y el empate 1-1 en casa.

Ante el Sevilla FC, el Levante, con el técnico portugués al frente, le endosó un 0-3 al conjunto sevillista en el Pizjuán, pero falta el partido de vuelta como local el 22 de abril. Otro de los duelos directos por decidir es contra el RCD Mallorca, con quien empataron 1-1 en la ida en Son Moix. Sin embargo, también falta ese encuentro crucial el 17 de mayo, en la jornada 37, en el Ciutat. En cambio, el conjunto valenciano tiene claramente perdido el gol average ante el Rayo Vallecano tras la derrota por 0-3 en casa y el empate 1-1 en Vallecas. Tampoco lo tienen a favor con el Elche, ya que la suma de la derrota por 2-0 en el Martínez Valero y la victoria por 3-2 en casa hace un global 4-3 favorable para los de Eder Sarabia. Esto puede ser un problema para el Levante, puesto que caso de empate (como ahora) o que lleguen empatados en las últimas jornadas beneficiaría a los verdiblancos y podría complicar la salvación teniendo en cuenta la paridad entre todos los clubes.