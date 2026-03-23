El calendario del Levante hasta el final de LaLiga: cinco salidas y cuatro en casa

El Levante UD encara el tramo decisivo de la temporada con la permanencia al alcance de la mano. Tras una notable reacción en las últimas jornadas, el conjunto granota se sitúa a tan solo dos puntos de la salvación cuando restan nueve encuentros para el final del campeonato, un calendario exigente que pondrá a prueba la solidez del equipo valenciano.

El delantero derl Levante Carlos Espí celebra su gol contra el Oviedo, durante el partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports entre el Levante y el Oviedo, este sábado en el estadio Ciutat de Valencia.-EFE/ Manuel Bruque. (Levante) (Oviedo) / Manuel Bruque / EFE

El primer desafío será de máxima exigencia. El Levante visitará a la Real Sociedad, un rival que pelea por objetivos europeos y que marcará el inicio de una serie de cinco compromisos lejos del Ciutat de València. Además del conjunto donostiarra, los granotas deberán rendir visita a RCD Espanyol, Villarreal CF, RC Celta de Vigo y Real Betis, salidas complejas que podrían definir gran parte de sus aspiraciones.

En Orriols, el Levante tratará de hacerse fuerte ante su afición. Durante el mes de abril recibirá a Getafe CF y Sevilla FC, dos rivales directos o de entidad que exigirán el máximo nivel competitivo. Ya en mayo, el campeonato se cerrará con los duelos en casa frente a CA Osasuna y RCD Mallorca, encuentros que podrían resultar decisivos en la lucha por la permanencia.

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Luís Castro durante el Levante - Oviedo en el Ciutat / Edu Ripoll

Con la moral al alza y el objetivo cada vez más cercano, el Levante afronta un calendario tan exigente como ilusionante. Nueve finales en las que cada punto será vital para culminar la remontada y asegurar su continuidad en la categoría.