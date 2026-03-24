Daniela Castellanos se estrena con su nuevo club ante el silencio del Levante UD

Era un secreto a voces. Daniela Castellanos ya no es jugadora del Levante UD. En términos deportivos dejó de serlo después de las vacaciones de Navidad, cuando fue una de las tres jugadoras granotas que no regresaron a Buñol. Porque tampoco lo hicieron ni Sintia Cabezas ni Pierina Núñez. Poco después, el club comunicó el fin de cesión de la primera y la rescisión de contrato de la segunda. Pero guardó silencio absoluto sobre la delantera colombiana. Qué el club no contase con sus servicios era un hecho, pero la resolución de su futuro se estaba demorando. Hasta que su nuevo club oficializó su llegada —y, por ende, salida de Levante— hace unos días.

Castellanos fue una de las últimas incorporaciones que el cuadro granota cerró sobre la bocina en el mercado estival. Firmó por dos años. Pero no logró hacerse un hueco. Su paso fue intrascendental. Fue perdiendo presencia en las convocatorias, hasta desaparecer por completo en los planes deportivos. El club, mientras tanto, buscó a la desesperada obtener algún rédito económico con su salida. Un pequeño pellizco que permitiese olvidar otro fichaje más que no ha terminado de calar en Buñol. Lo encontró en el Deportivo de Cali. El club colombiano anunció su fichaje el pasado lunes. Y la futbolista no ha tardado en responder con un gol en su estreno con la casaca verde.

Un paso testimonial

Su paso por la capital del Turia se resume en cifras muy discretas. Apenas ha disputado tres partidos en Liga F, dos de ellos a las órdenes de Emily Lima y el otro con Santi Triguero. Lo que se traduce en un total de 108 minutos en la competición liguera. A esa participación se le suma su titularidad en la derrota copera por 4-0 a manos del Deportivo Alavés, equipo que milita en Primera Federación. Precisamente, tan solo ante las vascas y contra el Madrid CFF —último partido que dirigió la técnica portuguesa— partió de inicio. Eso sí, en ambos sin ocasión de completar el partido, ya que tras el descanso se quedó en el banquillo.

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No dejó ningún registro ofensivo. Ni asistencias. Ni goles. Y, quizás, lo más alarmante: tampoco llegó a probar suerte con el disparo. Nada de nada. Un paso completamente intrascendente y testimonial que refuerza la sensación de una planificación deportiva deficiente y de fichajes que no han dado el rendimiento esperado. Porque su nombre se suma a la lista de las apuestas que no han salido bien en Buñol: empezando por Emily Lima; continuado con las anteriormente mencionadas, Pierina Núñez y Sintia Cabezas; y cerrando con jugadoras que se mantienen en la plantilla como Paulina Ali y Zipporah Agama.