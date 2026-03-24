La sub-21 se olvida de Espí... por segunda vez

Joel Roca ha sido el delantero elegido por el seleccionador David Gordo para suplir la baja de Jesús Rodríguez en el ataque de la selección española sub-21. Por lo tanto, por segunda vez, el cuerpo técnico de la Rojita ha ignorado el excelente momento de forma del futbolista del Levante UD, Carlos Espí. Los siete goles en LaLiga del de Tavernes de la Valldigna no han sido suficientes para que Gordo le dé la alternativa en la lista del combinado nacional que busca la clasificación para el Europeo sub-21, que se jugará en Albania y Serbia en 2027.

El ex del Betis, Jesús Rodríguez, ahora en las filas del Como italiano, se lesionó de la rodilla en la primera parte de la victoria de su equipo frente al colista de la Serie A, el Pisa (5-0), y no ha podido estar con el grupo. Los servicios médicos del club y de la selección han estimado que Rodríguez no está en condiciones y lo mejor es que se recupere durante el parón con el Como.

Este martes, según informa la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Joel Roca (Girona) entra en la convocatoria para los partidos contra Chipre (viernes 27 de marzo, en Larnaca) y Kosovo (martes 31, en Alcalá de Henares). Desde hoy mismo estará con la Rojita y se entrenará como uno más en la sesión programada para la tarde.

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Carlos Espí se barajaba como una de las alternativas más fuertes. De hecho, su ausencia en la lista inicial, dado su magnífico estado goleador, que tiene al Levante reavivando las opciones de salvación, ya causó cierta controversia.