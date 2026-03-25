Álvaro García-Granero

Las declaraciones de Matías Moreno en el Meet and Greet con aficionados

Los futbolistas del Levante UD, Iván Romero y Matías Moreno, han comparecido ante los medios de comunicación tras su participación en un meet and greet celebrado en el centro comercial Arena, en un acto en el que ambos jugadores compartieron impresiones con aficionados y prensa en un ambiente cercano, mostrando su lado más accesible fuera del terreno de juego y destacando la importancia de este tipo de iniciativas para reforzar el vínculo entre el equipo y su entorno.