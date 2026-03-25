Iván Romero sobre la polémica en Vallecas: “Creo que es una acción clara que no debería haber subido al marcador"

Iván Romero atraviesa un momento de alivio y crecimiento dentro del Levante UD tras poner fin a su sequía goleadora en una fase clave de la temporada. El delantero, que ha mantenido un rendimiento constante en el juego más allá de los goles, analiza su situación personal, su papel en el equipo y la dinámica del vestuario, al tiempo que se pronuncia sobre la polémica arbitral vivida en Vallecas. Su testimonio refleja la importancia del trabajo colectivo, la confianza del cuerpo técnico y la ambición de un grupo que sigue enfocado en el objetivo de la permanencia.

“La verdad es que es una tranquilidad también para mí… al final un delantero también quiere hacer goles y que suban esos números. Después de este partido estoy un poquito más calmado, feliz por la victoria sobre todo, el equipo está muy bien y espero que sigan mucho más goles.”

Romero subraya que el tanto no solo tiene valor individual, sino que llega en un momento importante para el equipo en su objetivo de permanencia, aportando confianza al vestuario en una fase decisiva del campeonato.

El valor del esfuerzo invisible

Más allá de los goles, el delantero destaca la importancia del trabajo diario y el respaldo recibido por parte del cuerpo técnico liderado por Luis Castro.

“Para mí es una tranquilidad… los goles siempre para un delantero ayudan mucho. Estaba contando conmigo mucho el míster, es de agradecer que no solo mira si hace gol o no, demostrándole día a día el trabajo que hago y trasladándolo a los partidos, afirmó"

Iván Romero, durante el encuentro ante el Oviedo en el Ciutat de València / LALIGA

Romero pone en valor la confianza mantenida en su figura pese a la sequía goleadora, algo que considera clave para sostener su rendimiento competitivo y seguir aportando al equipo.

Un rol versátil: del banquillo a la titularidad

El atacante también ha tenido que asumir diferentes roles durante la temporada, incluyendo suplencias y cambios de posición dentro del campo.

“Son decisiones que toma el míster… estoy preparado para lo que sea. Si decide sacarme de suplente, lo acato e intento siempre ayudar al equipo… intento demostrar todo lo que pueda para que me pueda sacar en el siguiente partido.”

GETAFE, MADRID, 27/09/2025.- El delantero del Levante IvÃ¡n Romero celebra su gol durante el partido de la jornada 7 de Liga que disputan Getafe y Levante este sÃ¡bado en el estadio Coliseum. EFE/Rodrigo JimÃ©nez / Rodrigo Jimenez

Además, ha llegado a desempeñarse en posiciones más retrasadas en el esquema del Levante: “Ahora estamos trabajando bastante con dos ‘ochos’ detrás del punta… me siento cómodo… estoy a disposición del míster, añadió.” Esta polivalencia le permite adaptarse a las necesidades tácticas del equipo y aumentar sus opciones de participación.

Protagonismo dentro y fuera del campo

Romero vivió un momento especial al portar el brazalete de capitán en el encuentro disputado en Vallecas, un reconocimiento a su peso dentro del vestuario. “Es un orgullo muy grande que en mi tercer año haya podido ser capitán. Muy contento, lo disfruté al máximo, aunque una pena no llevarnos los tres puntos.”

El delantero se muestra satisfecho por la confianza del grupo y el reconocimiento interno, consolidándose como una figura importante dentro de la plantilla.

Polémica arbitral y mirada al futuro

En relación con la jugada polémica del último partido, Romero se muestra crítico con la decisión arbitral, aunque pragmático en su análisis.

“Creo que es una acción clara que no debería haber subido al marcador porque se ayuda con la mano… ya ha pasado. No podemos cambiarlo… toca centrarse en lo que podemos controlar", afirmó.

El delantero evita alimentar la controversia y pone el foco en el trabajo del equipo, consciente de que los puntos no se recuperan y que la prioridad es seguir compitiendo.

Competencia interna y crecimiento colectivo

Romero destaca el buen ambiente dentro del grupo y el impacto positivo de la juventud en la dinámica del equipo.

“Cuanta más gente haya enchufada, mejor. Los jóvenes están apretando desde atrás y eso hace que todos entrenemos más intensos… hay una buena familia, una buena piña.”

Los jugadores del Levante UD celebrando uno de los goles ante el Real Oviedo / LALIGA

La competencia interna eleva el nivel de exigencia en los entrenamientos y contribuye a fortalecer el rendimiento colectivo en una fase clave de la temporada.

Refuerzos importantes para el tramo final

De cara a las próximas jornadas, el delantero también valora positivamente la recuperación de compañeros importantes como Carlos, que está cerca de volver al grupo.

“Está bien, con buenas sensaciones. Pronto estará con nosotros y seguro que nos va a ayudar en este final de temporada, confirmó”

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Su regreso supondrá un refuerzo adicional para el Levante UD, que afronta el tramo decisivo del curso con el objetivo de asegurar la permanencia.