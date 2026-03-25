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LaLiga traslada a la plantilla del Levante una sesión formativa sobre integridad

Durante la sesión, se abordaron cuestiones como la prevención de la corrupción en el deporte, la normativa vigente sobre apuestas deportivas, el riesgo del amaño de partidos y la importancia de hacer un uso responsable de la información privilegiada

LaLiga traslada a la plantilla del Levante una sesión formativa sobre integridad

LaLiga traslada a la plantilla del Levante una sesión formativa sobre integridad / LUD

Agencias

EFE

El primer equipo masculino del Levante recibió este miércoles en la ciudad deportiva de Buñol (Valencia) una sesión formativa sobre integridad impartida por LaLiga.

El encargado de dirigir la charla fue Pedro Varas, responsable de Proyectos de Integridad de la competición, y contó con la asistencia de jugadores, cuerpo técnico y el resto de personal vinculado al primer equipo.

Durante la sesión, se abordaron cuestiones como la prevención de la corrupción en el deporte, la normativa vigente sobre apuestas deportivas, el riesgo del amaño de partidos y la importancia de hacer un uso responsable de la información privilegiada.

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Además, el responsable de Proyectos de Integridad de la competición explicó a todos los presentes los distintos mecanismos de prevención y control que LaLiga implementa para garantizar la transparencia y la integridad en la competición, informaron fuentes del Levante.

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