Matías Moreno transmite optimismo en el Levante: “Estamos en el camino correcto”

El Levante UD atraviesa un momento de sensaciones encontradas, pero con un denominador común que empieza a imponerse en el vestuario: la confianza. Tras una primera vuelta irregular y varios puntos que se escaparon en el descuento, el equipo ha logrado encadenar una dinámica más positiva que refuerza la idea de que la reacción no es casualidad, sino consecuencia de un cambio profundo en la actitud colectiva. En ese contexto, Matías Moreno ha compartido sus impresiones tras un encuentro con aficionados y medios en el Centro Comercial Arena, donde dejó claro que el grupo cree firmemente en la permanencia y en su propia evolución competitiva.

Un cambio de mentalidad que se refleja en el campo

El defensor explicó que, más allá de los resultados, el equipo ha experimentado una transformación interna que se percibe tanto dentro como fuera del vestuario. La mejora no solo se mide en puntos, sino en la forma de competir y en la identidad mostrada en los últimos encuentros.

Los jugadores del Levante UD celebran uno de los goles contra el Real Oviedo / Edu Ripoll

“Creo que hubo un cambio de actitud, un cambio de mentalidad que se notó, lo notan la gente de afuera, lo notamos nosotros, y creo que es lo mejor para afrontar las finales que vienen ahora”, afirmó.

Confianza intacta pese a una primera vuelta complicada

Moreno reconoció que nunca dudó del potencial del equipo, incluso en los momentos más difíciles de la temporada. Para el jugador, la clave ha estado en recuperar la confianza individual y colectiva, algo que ahora se traduce en un rendimiento más sólido.

Matías Moreno y Oriol Rey defendiendo a Ilias Akhomach / LALIGA

“Yo desde que llegué vi la calidad de los jugadores, vi las ganas que tenía el cuerpo técnico… no tenía dudas en que podíamos hacerlo mucho mejor”, confirmó.

La permanencia, una convicción interna

Uno de los mensajes más contundentes del central fue su seguridad absoluta respecto al objetivo de la temporada. Lejos de entrar en cálculos o depender de terceros, el vestuario mantiene una mentalidad enfocada únicamente en sí mismo.

“Nosotros nunca nos hacemos esa pregunta… para nosotros nos vamos a salvar, vamos a hacer lo posible para mantener al equipo en primer lugar”, afirmó.

Matias Moreno of Levante UD in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Levante UD and Atletico de Madrid at Ciutat de Valencia stadium on January 31, 2026, in Valencia, Spain. AFP7 31/01/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2026;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Levante UD v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Gestión emocional tras los golpes recientes

Los empates en los últimos minutos ante rivales como Girona o Vallecas dejaron un sabor amargo en el equipo, pero también sirvieron como punto de inflexión en el plano mental. El grupo supo recomponerse rápidamente para no caer en una dinámica negativa.

“Después del partido en el vestuario estábamos todos muertos… habíamos hecho un gran partido… fue muy duro, pero un día y no te deja más tiempo”, explicó.

Rayo Vallecano - Levante. / JUANJO MARTÍN / EFE

Mirada centrada en el rendimiento propio

En la pelea por la permanencia, el jugador insiste en no mirar la clasificación ni depender de otros resultados. La consigna es clara: maximizar el rendimiento propio jornada a jornada.

“No me gusta ver la tabla… creo que si nosotros hacemos lo mejor posible no vamos a depender de nadie más”, señaló.

Protagonismo ofensivo y crecimiento individual

En lo personal, Moreno ha comenzado a incorporarse más al juego ofensivo, participando en acciones de ataque cuando las circunstancias lo permiten. No se trata de una consigna táctica específica, sino de una evolución natural dentro de su juego.

Matías Moreno, ante la Real Sociedad. / Francisco Calabuig

“Intento hacer lo mejor para el equipo en cada momento. Si sale bien, mejor para todos”, comentó.

Estado físico y evolución personal

Tras una temporada marcada por altibajos físicos, Moreno asegura encontrarse en un mejor momento gracias a cambios en su preparación y hábitos personales, lo que le permite mantener un nivel más constante durante los partidos.

“Hice cambios en mi vida personal, más cuidados, y creo que eso me ayudó a terminar mejor los partidos con más energía”, reconoció.

Un Levante más preparado para el tramo decisivo

De cara al calendario inmediato, el parón internacional aparece como una oportunidad para ajustar detalles antes de afrontar compromisos exigentes como el duelo ante la Real Sociedad. Aunque reconoce que puede romper el ritmo competitivo, el equipo trabaja para que no afecte a su dinámica positiva.

“El parón puede sacarte un poco de la dinámica, pero intentamos que no nos afecte… ahora buscamos estar al 100% para lo que viene y ganar”, explicó.

Los jugadores del Levante UD celebrando el gol de Carlos Espí ante el Girona / LALIGA

Un mensaje claro desde el vestuario

Las palabras de Matías Moreno reflejan un vestuario convencido de su evolución y enfocado en un objetivo común. Más allá de la clasificación o los altibajos, el equipo ha encontrado una identidad competitiva que considera clave para encarar la recta final de la temporada con garantías.

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El discurso es unánime: creer, competir y depender únicamente de sí mismos.