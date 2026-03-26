Buenas noticias en Buñol: Carlos Álvarez está de vuelta

El Levante UD continúa con el trabajo en la Ciudad Deportiva de Buñol durante el último parón internacional antes de afrontar el tramo decisivo de la temporada. Por delante, nueve jornadas finales en las que el conjunto granota se juega la permanencia tras haber resurgido en la clasificación durante las últimas jornadas de Liga a pesar de los varapalos ante el Girona y el Rayo Vallecano.

Y si la plantilla de Luís Castro no tenía motivos suficientes para creer en la salvación, este jueves ha recibido otra de esas noticias que actúan como una bombona de oxígeno: Carlos Álvarez, que se ha perdido los últimos partidos por lesión, ha vuelto a ejercitarse con sus compañeros y su regreso a los terrenos de juego está al caer.

Comunicado del Levante UD

La plantilla del Levante UD ha cerrado la semana de trabajo en la Ciudad Deportiva con una sesión en la que el técnico Luís Castro ha contado con una noticia positiva después de que Carlos Álvarez haya podido incorporarse al trabajo colectivo.

El futbolista ha completado parte del entrenamiento junto a sus compañeros, tras dejar atrás la lesión sufrida en el aductor largo derecho durante el encuentro ante el Deportivo Alavés. Hasta ahora, el jugador había estado trabajando de forma específica al margen del grupo, centrado en su recuperación.

El sevillano da así un paso adelante en su puesta a punto y ya mira al próximo compromiso liguero frente a la Real Sociedad, con el objetivo de estar disponible lo antes posible.

Carlos Álvarez, durante el encuentro ante el Valencia CF en el Ciutat / LALIGA

El Levante ha sobrevivido sin su estrella

Tras sufrir una lesión muscular en el aductor largo derecho en la victoria del Levante UD frente al Alavés en el Ciutat de Valencia, Carlos Álvarez ha necesitado alrededor de tres semanas para recuperarse en las que el conjunto granota ha sumado cinco puntos de nueve posibles. Cifras positivas, aunque amargas teniendo en cuenta cómo se perdieron esos cuatro puntos, todos en el tiempo de descuento y dos de ellos, los de Vallecas, tras un escándalo arbitral que perjudicó a los de Castro.

Aún así, la dinámica ha permito al Levante acercarse a solo un partido de la permanencia incluso sin su máxima estrella. Ahora, con Carlos de vuelta, el club granota espera recortar los tres puntos que aún hay de distancia con la zona de fuera del descenso y culminar una remontada que pasaría a los libros de la historia levantinista.

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Los jugadores del Levante UD celebrando uno de los goles ante el Real Oviedo / LALIGA

Carlos 'reclama' su sitio

La primera de las nueve finales que tiene el Levante por delante será la de Anoeta ante la Real Sociedad. Todo apunta a que Carlos Álvarez estará disponible, aunque su presencia en el once titular dependerá del riesgo que quiera tomar el cuerpo técnico con una posible recaída. En cualquier caso, lo que está claro es que Carlos, al cien por cien, es un jugador indiscutible que terminará volviendo al once, ya sea en la derecha, donde en los últimos partidos ha jugado Víctor García, o por detrás del punto, demarcación en la Iker Losada ha asumido galones.