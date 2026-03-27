Carlos Espí nombrado jugador del mes de marzo de LaLiga

Carlos Espí sigue pulverizando registros goleadores... y ahora conquista hasta los trofeos individuales de la competición. El canterano granota se ha convertido, con su determinación y trabajo constante, en la referencia máxima en ataque del Levante UD. De ser un arma de revulsivo a ser una auténtica realidad en el conjunto granota. Hasta el momento, en los últimos cuatro partidos, toda la producción goleadora pasa por sus botas tras anotar seis goles en 258 minutos. Un ariete muy difícil de parar en el cuerpo a cuerpo, potente en el juego aéreo, buena compostura en las descargas y letal en el área. Un goleador que está siendo decisivo para mantener vivas las esperanzas del conjunto granota de lograr la ansiada permanencia.

El de Tavernes de la Valldigna ha contrarrestado la sequía goleadora de los atacantes levantinistas con sus múltiples goles de todas las maneras posibles. Los jugadores del equipo, especialmente los habituales centradores, son conscientes de tener a un delantero temible y poderoso, con capacidad para definir y anotar, que ha deslumbrado tanto al Ciutat de València como al resto de equipos de la competición. Desde su llegada a tierras valencianas, Luís Castro no dudó un segundo en apostar y darle minutos a su punta. Sin duda, uno de los mayores aciertos del técnico portugués. Ahora, Espí está respondiendo con un gran nivel y unas actuaciones estelares, siendo el faro en ataque del cuadro granota. Un "killer" que está arrasando con todo, que quiere seguir ayudando al equipo con sus goles y ser la cara ofensiva del Levante para los próximos años.

Carlos Espí con el puño arriba celebrando sus goles ante el Real Oviedo / LALIGA

Mejor jugador del mes de LaLiga

Carlos Espí, quien estaba nominado al premio Jugador del mes de marzo de LaLiga junto a Valverde, Lamine Yamal, Santi Comesaña y Gonzalo Guedes, finalmente ha logrado ganar el galardón. El delantero granota se lleva el trofeo como mejor futbolista tras ser decisivo para el Levante UD con seis goles en cuatro partidos consecutivos. Un reconocimiento individual a su gran rendimiento goleador y a su importancia en el conjunto levantinista en las últimas jornadas. Suma y sigue para un delantero con mucha hambre de goles, con muchas ganas de seguir creciendo y demostrando su valía en toda una Primera División. Esto le ha llevado a sacar una carta espectacular para los amantes del EA Sports FC 26.