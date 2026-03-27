Reina la necesidad imperiosa de sumar

Cada jornada las granotas juegan tres partidos: el suyo propio, el del Alhama y el del DUX Logroño. Así es el fútbol. Unos años estás peleando por acceder a la Champions y otros, pendiente de que los rivales directos también fallen. En la anterior jornada, el Levante UD se olvidó ir a por la victoria frente a la Real Sociedad, pero tuvo ‘la suerte’ de que alhameñas y logroñesas también se dejaron los puntos por el camino. Es la tónica de las últimas jornadas, que mantiene la permanencia a una distancia de dos puntos. Restan siete encuentros, algunos de ellos directos, pero el conjunto levantinista no puede fiarlo todo a esos duelos. Necesita sumar desde ya. Y el próximo reto que se le presenta es el RCD Espanyol.

El conjunto que dirige Andrés París se enfrenta este sábado al equipo catalán, que se sitúa en undécima posición con 25 puntos. Será una auténtica final —una más— para el Levante UD, que tendrá en la grada una animadora muy especial: junto al equipo viajará Érika González. Dado que no es un trayecto excesivamente largo, la asturiana estará en la Dani Jarque. Una muestra más de que “el vestuario está súper unido” como confesó María de Alharilla en la previa del choque. La capitana granota añadió que el equipo es consciente del señalado puesto que ocupan en la clasificación —colistas con ocho puntos— y que “la única manera de conseguir salir de ahí es estando todas unidas, trabajando juntas y compitiendo al máximo nivel”.

La derrota ante la Real vino acompañada de un reseteo de mente ya mecanizado en Buñol. No queda otra que pasar página. “El cuerpo técnico hacemos auténticos malabares para mantener mentalmente al equipo. Creo que lo conseguimos, pero no tanto por nuestra labor, sino por cómo afrontan las jugadoras la competición”, reconoció Andrés París, quien ha afirmado que durante toda la semana han trabajado en explotar sus fortalezas y estudiar las debilidades del conjunto perico para entender cómo hacerles daño. El técnico madrileño tendrá a su disposición a todas las jugadoras: “es un bendito problema poder elegir y que ya haya esa competencia en los entrenamientos”.

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Las acciones a balón parado, el lunar del Levante

El tanto que encajó el Levante frente al cuadro txuri-urdin fue en una acción a balón parado. Sucedió también en la visita del Costa Adeje Tenerife al Ciutat —sus cuatro goles llegaron en acciones ABP— y en el anterior enfrentamiento frente al Espanyol, donde una falta botada por Lucía Vallejo fue enviada al fondo de la red por Ángeles del Álamo. “Sabemos que va a ser un partido muy difícil y competido. En la primera vuelta al final se decantó a favor de ellas por una acción a balón parado. Al final, esos pequeños detalles dentro del juego van a decantar la balanza de un lado u otro y esperemos que esta vez caiga de nuestro favor”, subrayó.