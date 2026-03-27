Vicente Boluda adquiere un nuevo paquete accionarial en el Levante UD

Movimiento relevante en el accionariado del Levante UD. La ampliación de capital activada por el club granota el pasado 4 de marzo, con un objetivo máximo cercano a los 8,2 millones de euros y plazo abierto hasta el 2 de abril, sigue avanzando con nuevas operaciones destacadas.

Hasta la fecha, la entidad valenciana ha confirmado la suscripción de 6.372 nuevas acciones, lo que supone una inyección aproximada de 383.000 euros. Una cifra aún lejana del objetivo total, pero que refleja el interés progresivo del accionariado minoritario por reforzar la estructura financiera del club.

Boluda irrumpe con fuerza en la ampliación

El gran foco de esta fase lo acapara el empresario valenciano Vicente Boluda, quien ha protagonizado la principal operación hasta el momento. Según adelantó El Confidencial, Boluda ha adquirido 4.130 acciones, lo que equivale a una inversión de 248.212 euros. Su entrada no pasa desapercibida: concentra más de la mitad del capital suscrito hasta ahora y le posiciona como uno de los actores más relevantes dentro de este proceso.

Más allá de esta operación, el resto de movimientos se reparten en paquetes mucho más reducidos. Las siguientes suscripciones más destacadas han sido de 59, 39 y 30 acciones, reflejando un perfil claramente minoritario entre los inversores que están acudiendo a la ampliación.

Una ampliación clave para el futuro del club

Desde el Levante UD consideran esta ampliación como un paso estratégico dentro de su hoja de ruta económica. La operación está diseñada exclusivamente para accionistas previos —abonados o seguidores con títulos anteriores—, que pueden adquirir una nueva acción por cada una que ya poseen, a un precio de 60,10 euros.

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El club busca así reforzar su estabilidad financiera en un contexto marcado por ajustes económicos recientes y la necesidad de consolidar su proyecto deportivo a medio plazo. Con varios días aún por delante hasta el cierre de la operación, el protagonismo de figuras como Boluda podría marcar el ritmo final de una ampliación que se antoja decisiva para el futuro inmediato del conjunto granota.