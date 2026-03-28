Nacho Pérez continúa deslumbrando con la Selección Española sub18

Nacho Pérez sigue siendo una de las sensaciones de la Selección Española sub18, que anda con paso firme en su andadura en la Ronda 1 después de golear al Croacia (4-0) e imponerse a Inglaterra con un partido muy notable (3-1).

El lateral derecho del Levante se erige, de esta forma, como uno de los laterales más talentosos de su generación al estar asentado en el carril diestro del conjunto dirigido por David García Cubillo.

Frente a Croacia, el canterano granota se marcó una asistencia de muchos quilates, iniciando jugada individual desde casi su propia área y filtrando un pase como si se tratase de un mediapunta a Miguel Cubo, y contra los ingleses cuajó una actuación solvente a nivel defensivo.

Victoria importante

España, por su parte, opositó a los tres puntos desde los primeros compases de partido. Castillo adelantó a los suyos en el 9’ para que Cubo, poco antes del descanso, definiese como un auténtico killer frente a Porter.

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Aun así, a Inglaterra le dio tiempo a recortar diferencias por mediación de Ezenwata y desde el punto de penalti. No obstante, Alexis Ciria sentenció la contienda en el 81’ para darle a España su segundo triunfo consecutivo en la Ronda 1.