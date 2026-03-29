El Levante UD no logra que querer sea suficiente

A veces, querer no es suficiente. Si no que se lo digan al Levante UD, que salió decidido a quedarse con los tres puntos como pocas veces había hecho esta temporada: con ambición y convencimiento. Y lo tuvo cerca, pero terminó quedándose con la miel en los labios. El conjunto granota volvió a poner sobre la mesa argumentos para seguir en la élite, volvió a ser el dueño del partido y volvió a dejar señales de su capacidad ofensiva: con 19 tiros se convirtió en el partido con más disparos en lo que va de temporada. Pero de nada sirvió, porque enfrente estuvo Meritxell Muñoz, guardameta del RCD Espanyol, para erigirse como la heroína de su equipo.

“Hoy te planteas qué hemos hecho al fútbol, porque con todas las ocasiones que hemos tenido… Sentimos rabia y tristeza sobre todo por el esfuerzo que hemos hecho y que no ha sido recompensado con el gol que necesitábamos”, confesó Andrés París. Porque, después de más de 20 jornadas, el Levante superó su registro más alto de remates en lo que va de curso, dejando atrás los 18 tiros de su estreno liguero ante el Granada CF. Esta vez, las granotas acecharon la meta del conjunto perico, tuvieron ocasiones de todos los colores: derechazo de Carol Marín, disparo al palo de Ana Franco, golpeo lejano de Alharilla, testarazo de Ari Arias, remate a bote pronto de Tere Mérida en el tiempo de añadido… Pero la pelotita no quiso entrar.

Tere Mérida en el partido contra el RCD Espanyol / Levante UD

El palo, un enemigo más

El Levante, para colmo, no está teniendo fortuna esta temporada con la madera. Muchas de sus prometedoras llegadas acaban estrellándose en alguno de los tres palos. Y contra el Espanyol no fue la excepción: hasta en dos ocasiones el gol se vio frustrado por centímetros. La primera acción cerró los primeros cuarenta y cinco minutos, cuando Ana Franco controló un balón largo con la testa, armó la pierna derecha y su potente disparo hizo temblar la meta defendida por Meritxell. La segunda ocasión, ya en el minuto 53, tuvo como protagonista a Tere Mérida, que lo intentó con un cabezazo abajo que repelió el palo izquierdo de la portería espanyolista.

Dos acciones que reflejan una constante que se ha ido repitiendo a lo largo de las jornadas. Porque en lo que va de curso, el conjunto granota suma en torno a una docena de balones enviados al poste. Una cifra elevada que evidencia la falta de acierto cuando más lo necesita. “Por lo que me ha comentado el analista, hemos tenido casi doce ocasiones en las que su portera ha estado brillante. A veces era la portera, otra los postes… cualquier cosa. El caso es que al final no te da”, expresó el técnico madrileño. “Cuando se pierde de esta forma, nos quedamos contentos con lo que hemos dado, aunque no con el resultado. Siento que hemos merecido mucho más, pero el fútbol, a veces te da y otras veces te quita”, añadió.

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Toca pasar página

Pese al varapalo en la Dani Jarque, el Levante continúa a dos puntos de la salvación, a expensas de la actuación del DUX Logroño ante una Real Sociedad que recupera a la exgranota, Paula Fernández para la cita. Quedan seis jornadas por delante. Dos de ellas, además de forma consecutiva, serán ante rivales directos por la salvación. Pero lejos de que esas sean sus únicas balas, el conjunto granota ya piensa en plantarle cara a las leonas, próximo rival que visita Buñol: “Nos toca levantarnos y pensar en el siguiente que es el Athletic Club en casa. Tenemos que oxigenarnos del golpe de hoy y mañana estar preparadas para entrenar”.