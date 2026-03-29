Paco Cortés sigue creciendo con la Sub-19

Paco Cortés sigue creciendo a pasos agigantados. Mucha calle y calidad. Mucha clase y personalidad. El debut con el Levante UD en Primera División, la plena confianza de Luís Castro en su trabajo y aptitudes, el atrevimiento y desequilibrio por banda en las últimas jornadas y ahora, el regreso a la selección española Sub-19, con la ambición de seguir ese proceso de mejora y madurez mental y futbolística.

A sus 18 años, el canterano granota está deleitando a todo un Ciutat de València con su talento y sus habilidades técnicas, un extremo de "calle" con mucho margen de mejora. Una de las apuestas del técnico portugués en el mercado invernal a su llegada a tierras levantinistas. La factoría de Buñol vuelve a responder con un diamante en bruto que el Levante y su afición quieren cuidar y exprimir al máximo todo su potencial. Desde su regreso a Orriols procedente de la Cultural Leonesa, el originario de Granada suma 11 partidos, tres como titular, lo que hace un total de 411 minutos. Una oportunidad anticipada en la máxima competición española para seguir progresando de la mano de Luís Castro.

Paco Cortés, durante el encuentro ante el Deportivo Alavés / LALIGA

Titular ante Finlandia

Siguiendo esta línea ascendente, el pasado sábado 28 de marzo, Paco Cortés fue titular en la goleada por 4-0 de España ante Finlandia en el Estadio Municipal Guillermo Amor (Benidorm), la segunda victoria consecutiva en la Ronda Élite de clasificación para el Campeonato de Europa. El granadino sumó 58 minutos de extremo izquierdo tras ser suplente en la otra gran victoria frente a Eslovenia. Los goles de Daniel Yáñez, Hugo López y Morante sellaron un triunfo clave para seguir fuertes en el grupo.

El combinado español completó una segunda parte arrolladora: cuatro tantos, dos de ellos golazos por la escuadra del atacante groguet. Este triunfo deja a la selección española primera, empatada a seis puntos con Países Bajos. El próximo martes 31 de marzo los de Paco Gallardo se jugarán la clasificación contra el conjunto holandés, que viene de ganar 2-1 ante Eslovenia en Alicante.

El resto de internacionales

En cuanto al resto de internacionales, Mathew Ryan fue titular en la victoria por 1-0 ante la Camerún de un Etta Eyong que permaneció en el banquillo durante todo el partido, sin jugar ni un minuto. Nacho Pérez también fue de la partida (77 minutos) en el triunfo 1-3 de la selección española Sub-18 frente a Inglaterra en la Ronda 1. Segunda victoria consecutiva para que el conjunto dirigido por David Tenorio afiance el liderato. Por su parte, Kervin Arriaga jugará su compromiso internacional el próximo martes 31 de marzo ante Perú.