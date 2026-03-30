El bonito detalle de la Fundación del Levante UD con el Twente en agradecimiento por la ayuda en la dana

La vida y el fútbol. El fútbol y la vida. No importa el orden; importa todo lo que es capaz de aportar esta conexión de valores, enseñanzas y conocimientos valiosos. En el fútbol, como en la vida, hay momentos duros y complicados, pero también hay situaciones bonitas y especiales, especialmente cuando entran el sentimiento y la pasión de los aficionados con sus clubes. Ese amor incondicional del aficionado por su equipo vuelve diferente a un deporte único, en el que convergen todo tipo de emociones distintas, pero donde reina una: la lealtad. No todo son enfrentamientos y rivalidades de unos equipos contra otros... También hay momentos donde los colores no importan, donde los conflictos se olvidan, donde el sentimiento se unifica.

Una dana devastadora y la unión del fútbol

Uno de ellos fue en la dana, esa devastadora riada que arrasó los pueblos valencianos y dejó terribles consecuencias que todavía a día de hoy siguen siendo secuelas mentales y materiales, pero sobre todo humanas, inolvidables. Un dolor difícilmente reparable. Una herida muy dolorosa que no cura ni los mejores medicamentos. El sufrimiento de toda una ciudad desolada por lo ocurrido. Por su parte, el Levante UD estuvo implicado al cien por cien desde el primer día: donaciones, ayudas económicas, materiales y recursos, colaboraciones con los afectados... Pero no estuvo solo. Otro de clubes europeos implicados en esta desgracia fue el FC Twente, de la Eredivisie (Países Bajos).

El club holandés y su afición se mostraron muy solidarios con la causa: organizaron una propuesta de apoyo de recaudación de fondos destinados al conjunto granota. Un gesto inolvidable que muestra su enorme apoyo, la unión del mundo del fútbol en situaciones delicadas y la solidaridad de una afición que guarda una relación especial con el cuadro levantinista. Levante y Twente se unieron por una mismo fin, por un único objetivo: maximizar las ayudas a todos y cada uno de los municipios valencianos afectados por la dana.

Los aficionados holandeses reciben el reconocimiento y el agradecimiento del Levante UD / FC Twente Media

El trofeo de la amistad y la solidaridad

Por su parte, los seguidores del FC Twente tuvieron la gran idea de organizar una campaña de recaudación de fondos, en la que logaron transferir casi 6.000 euros directos al Levante, a Valencia. Esta iniciativa fue muy apreciada por los de Orriols, especialmente por la afición granota, que guarda un especial recuerdo de su amistad con el equipo holandés. En reconocimiento y agradecimiento, la Fundación del conjunto granota le ha entregado el trofeo de la amistad a varios amigos del Twente. Una estatua titulada "Sols el poble salva al poble" que ya está colocada en la vitrina europea del conjunto de la Eredivisie.

Gracias a las contribuciones de Twente y alrededores, se compraron juguetes para niños en los hospitales de Valencia. Momentos como este recuerdan lo bonito que es el fútbol cuando dos equipos, dos aficiones se unen por un mismo objetivo. En este caso, por cooperar y contribuir desde el primer día con todos esos pueblos arrasados por una durísima riada que dejó terribles consecuencias.