Carlos Álvarez, el impulso definitivo hacia la salvación. El héroe del ascenso, que regresó el pasado jueves a los entrenamientos grupales, se presenta como una figura clave y un nuevo chute de optimismo para seguir peleando por una permanencia, a la que le restan nueve jornadas finales. Los de Luís Castro están inmersos en una ardua batalla por salir de los puestos de descenso, en un círculo de salvación que se ha ido estrechando tras los buenos resultados en las últimas cuatro jornadas. El Levante UD se ha levantado de una mala dinámica que parecía reducir sus opciones de permanencia. Ahora, la esperanza y la ilusión es máxima para conseguir una remontada histórica.

Puesta a punto

No obstante, los granotas se han reforzado y ampliado sus posibilidades con dos victorias y dos empates en los últimos cuatro partidos. 8 de 12 puntos posibles para seguir creyendo con argumentos en una salvación que está a tres puntos. Eso sí, el técnico portugués necesita potenciar la mejor versión de todos sus efectivos, incluida la de Etta Eyong y, ahora, la de un Carlos Álvarez ya recuperado de una lesión muscular en el aductor largo derecho que sufrió el 28 de febrero en el encuentro ante el Deportivo Alavés en el Ciutat de València. Esta le impidió participar en encuentros cruciales ante Girona, Rayo Vallecano y Real Oviedo. La varita sevillana está muy cerca de volver al equipo en el momento más importante de la temporada. Equipo y afición necesitan que su joya recupere esa mejor versión técnica y creativa, plagada de genialidades de primer nivel.

El mediapunta de 22 años completó la semana pasada parte del entrenamiento junto al resto de sus compañeros. El jugador había estado trabajando de forma específica al margen del grupo, pero su regreso es inminente. El de Sanlúcar la Mayor sigue dando pasos en su recuperación con la mirada puesta en ese duelo el sábado 4 de abril a las 14:00 horas ante la Real Sociedad en el Reale Arena. El sevillano ya sufrió una pubalgia a principios de temporada que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante parte de la pretemporada.

Carlos Álvarez conduciendo un balón ante el Valencia CF en el Ciutat de Valéncia / LALIGA

Recuperar su mejor versión

No está siendo la mejor temporada de Carlos Álvarez en Primera División. El sevillano no terminó de exhibir su mejor fútbol como jugador de banda con Julián Calero, aunque tampoco se ha encontrado como mediapunta con Luís Castro. Además, las lesiones han lastrado a un jugador que estaba llamado a ser clave en la máxima categoría del fútbol español. Cierto es que el estilo de juego levantinista no es el mismo que en una Segunda División, menos táctica y menos técnica, donde el sevillano tenía más libertad y aprovechaba mejor los espacios. Además, ese enfoque más defensivo, especialmente bajo el técnico madrileño, ha limitado mucho las opciones de un jugador que necesita sentir el balón en sus pies para generar oportunidades, filtrar pases clave y completar combinaciones rápidas y precisas con el resto de sus compañeros.

El estudio analítico de los equipos y el poderío físico y calidad de los centrales también han influido directamente en la soltura y creatividad de Carlos. Mucha magia y clase que el Levante necesita encontrar de su jugador más habilidoso, ese capaz de ser decisivo y de cambiar los partidos en cualquier momento. El Ciutat de València aclama esa mejor versión deslumbrante y diferencial de su jugador franquicia, aquel que cambió la historia del conjunto granota con una obra de arte en el descuento ante el Burgos en el Plantío.

LALIGA

El impulso definitivo hacia la salvación

Esta temporada, Carlos Álvarez ha jugado un total de 26 partidos, 22 como titular en Primera División, en los que ha anotado tres goles y repartido una asistencia. Aunque es una pieza clave e indiscutible en el conjunto granota, sus estadísticas e influencia en el equipo son menores a esos siete tantos y once pases de gol en la categoría de plata del fútbol español. Suma 1795 minutos, el sexto jugador con más del equipo. No obstante, el Levante y el Ciutat de València quieren volver a disfrutar de su estrella para potenciar su juego ofensivo y aumentar sus posibilidades de salvación. El originario de Sevilla ya ha mostrado en varias ocasiones esta temporada su talento innato y capacidad para mejorar los ataques de su equipo con cada toque o intervención suya.

Los granotas necesitan más Carlos Álvarez para seguir fuertes hasta el final por una permanencia muy igualada, pero con opciones reales de conseguirla si todo sigue en la línea de estas últimas semanas. Eso sí, la competencia en esa demarcación está muy alta tras el buen rendimiento de los Iker Losada, Olasagasti, Iván Romero o el recuperado Pablo Martínez jugando como interiores. Sin embargo, el ex del Sevilla no deja de ser el jugador con más oportunidades creadas del equipo, con 37. El tiempo de Carlos Álvarez ha llegado. Su fútbol, su arte y su electricidad están de vuelta en un conjunto preparado para seguir librando una de las batallas más importantes de su historia.