La paradoja del Levante UD: mucho palo para tan poco tiro

Entre el dato objetivo y la sensación de infortunio. En ese terreno intermedio deambula el Levante UD con la necesidad de conseguir la salvación —ahora a tres puntos de distancia, tras el empate del DUX Logroño—. El conjunto granota es uno de los equipos que menos tiros promedia por partido y, junto a los que se sitúan en la parte alta de la tabla, uno de los equipos que más veces se ha topado con la madera este curso: hasta en 15 ocasiones. Lo que se traduce en un sentimiento de frustración por la ‘mala suerte’ que acompaña a las levantinistas allá donde van. Porque sea en casa o a domicilio, unos centímetros han decidido los partidos. Y en ese espacio mínimo entre el acierto y la frustración se ha escrito buena parte de su temporada.

El conjunto que dirige Andrés París promedia nueve disparos por partido, una de las cifras más bajas de la Liga F. Eso sí, es un registro que ha ido creciendo en el transcurso de la temporada. En la jornada seis —la última de Emily Lima al frente del equipo—, el equipo realizó únicamente tres tiros, ninguno de ellos a puerta. Faltaba creatividad y personalidad sobre el verde. Las únicas acciones de ‘peligro’ se generaban con un balonazo arriba en busca de la única referencia en ataque, fuese quien fuese. Con la llegada del técnico madrileño, la dinámica cambió y el Levante ganó presencia en área rival: en el último partido completó más tiros (19) que el RCD Espanyol—.

Liga F

‘Competición’ con los de arriba

Pero lo verdaderamente llamativo es qué ocurre con esos intentos. El Levante ha estrellado el balón hasta en 15 ocasiones contra el palo en lo que va de temporada. Se trata de una cifra que llama especialmente la atención, ya que supera con claridad a la de los equipos de la zona baja de la clasificación: el Alhama y el DUX Logroño suman siete disparos a la madera; la SD Eibar, por su parte, acumula cuatro; y el Dépor se queda con tres. En esta particular ‘competición’ de balones al poste, el conjunto granota se sitúa como el cuarto equipo que más veces ha golpeado la madera.

Aquí es donde surge la contradicción. Lo habitual es que los equipos con mayor capacidad ofensiva lideren este tipo de estadísticas por pura acumulación de llegadas. Ahí están el FC Barcelona (17), el Real Madrid (16) y la Real Sociedad (15), que ocupan, respectivamente, la primera, la segunda y la tercera posición en la clasificación. Es lógico: cuantos más tiros, más opciones de fallar… y también de encontrarse con el poste o el larguero. Pero en el caso del Levante, esa lógica se rompe. Porque mientras otros equipos acumulan palos como consecuencia de un ataque insistente, las granotas lo hacen desde la escasez, lo que sugiere una mezcla entre falta de precisión y mala suerte.

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Comparativo de tiros y remates al palo por equipo / SD

Qué hubiera sido

Cuando consigue ocasionar peligro, se queda a las puertas del gol de forma reiterada. Y eso, al final, se acaba pagando caro. Porque muchos de esos disparos estrellados en el palo han tenido un impacto directo en los resultados. No es difícil imaginar cómo alguno de los dos postes contra el Alhama CF, en la segunda jornada, podrían haberse traducido en las dianas de la victoria granota en un partido que acabó con el reparto de punto sin goles. O como el remate de Alma Velasco ante el Atlético de Madrid no solo hubiese significado su primer gol como jugadora del primer equipo del Levante, sino también el empate. En una liga tan igualada por la zona baja, estos pequeños detalles podría pasar más factura de lo que parece.